«Коронавірус із нами – назавжди» – Олег Рубан

Спеціалісти припускають, що вірус SARS-CoV-2 буде поводити себе подібно до інших коронавірусів і матиме сезонність. Ідеальна температура для пандемічних вірусів – від 4 до 15 градусів за Цельсієм. Саме за таких умов фіксується найбільший сплеск захворюваності. Тож із потеплінням кількість нових випадків має зменшитися? Фахівці мають різні думки.

Олег Рубан, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, вважає, що шанс на перепочинок ми маємо.

«При температурі 18–22 градуси різко знижується інтенсивність передачі вірусу. Майже в 2–3 рази стає менше. Тому після потепління до 18 градусів, а це, за прогнозами нашого Гідрометцентру, буде 24–25 квітня, у нас буде зменшена кількість випадків передачі вірусу. Тому й карантин в нас визначений до 24 квітня», – каже він.

Мова йде про перепочинок, бо SARS-CoV-2, як каже Рубан, – вірус сезонний.

І далі коронавірус буде зустрічатися в звичайній статистиці ГРВІ протягом всього життя. Коронавірус з нами – назавжди

«Влітку буде затишшя. Але восени буде і друга хвиля, а потім – третя. У пандемічних збудників іншого шляху немає: або зникнути, або – мутувати. І далі коронавірус буде зустрічатися в звичайній статистиці ГРВІ протягом всього життя. Коронавірус з нами – назавжди», – каже Олег Рубан.

Думка про сезонність нового коронавірусу існує серед фахівців, але далеко не є загальноприйнятою. У країнах, де нині тепла погода, таких, як Австралія чи Іран, ця погода не вчинила помітного впливу на активне поширення коронавірусу. Однозначних результатів досліджень щодо цього наразі немає: одні з них припускають сезонний характер нового коронавірусу, інші, навпаки, стверджують, що для таких припущень немає підстав.

Іще раз про захист

Тримати соціальну, а точніше, фізичну дистанцію, мити руки, носити маски, респіратори, окуляри, а краще – не виходити з дому. Такі поради звучать звідусіль, і більшість людей до них дослухається. Але, якщо є нагальна потреба і з дому потрібно вийти, слід пам’ятати ще про деякі нюанси.

Ліфт

Наразі вважається місцем найчастішого інфікування.

За словами Олега Рубана, за наявності хворої людини в ліфті збудник зберігається в закритому приміщенні протягом трьох годин. Тому не слід нехтувати індивідуальними засобами захисту, а замість того, щоб їхати ліфтом, – варто пройтися сходами.

Продукти

Краще купувати в упаковці. Адже вірус, який передається повітряно-крапельним шляхом, може акумулюватися на продуктах. Тому Держпродспоживслужба вимагає в усіх продуктових магазинах дотримуватися цього правила. За порушення – швидке покарання.

Приписи ми не робимо, тому що припис – це загроза для життя і здоров’я. Одразу: виявили – складаємо рішення про тимчасове припинення роботи суб’єкта

«Ми перешли на вирішення питання протягом 24 годин. Приписи ми не робимо, тому що припис – це загроза для життя і здоров’я. Одразу: виявили – складаємо рішення про тимчасове припинення роботи даного суб’єкта, і при підтвердженні даних складається протокол адміністративного порушення. Мінімальні штрафні санкції – 17 тисяч гривень», – каже Олег Рубан.

В розпал епідемії в Україні лунають розмови про відновлення Санітарно-епідеміологічної служби, яку було ліквідовано в 2017 році. Функції СЕС були розділені між Держпродспоживслужбою, Держпраці і МОЗом. В кожної зі служб - свій головний санітарний лікар. Наразі, з призначенням Віктора Ляшка головним санлікарем в сфері медичного спостереження, в Україні їх тепер три.