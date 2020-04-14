Продуктові ринки знову закривають на карантин – Ляшко

З 14 квітня в Україні знову закривають продуктові ринки на карантин. Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За його словами, ринки дозволили відкрити, бо це нібито впливало на ціни на продукти у супермаркетах. Втім, як сказав Ляшко, були виявлені «зловживання органів місцевого самоврядування», коли ринки відкрили в «антисанітарних умовах».

«Ми маємо шалені порушення. З 14 квітня моя постанова, котра прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнана як така, що втратила чинність», – наголосив Ляшко.

Наприкінці березня була оприлюднена постанова головного державного санітарного лікаря, яка дозволила роботу продуктових ринків. Згідно з документом, здійснювати торгівлю харчовими продуктами міг тільки зареєстрований оператор ринку за умови дотримання протиепідемічних заходів. Кількість відвідувачів ринку була обмежена – одна людина на 20 квадратних метрів, а відстань між покупцями у черзі мала складати не менше ніж 1,5 метри.