Макрон розповів, коли і як у Франції скасують карантин

Карантинні заходи у Франції поступово скасовуватимуться з 11 травня, але масові заходи не будуть дозволені щонайменше до середини липня. Кордони Франції залишаться закритими до спеціального розгляду цього питання урядом. Про це в третьому зверненні до співгромадян з приводу епідемії COVID-19 заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Французький лідер наголосив, що всі, хто має сумнів у стані свого здоров’я, зможуть пройти тест на коронавірус, включно з людьми похилого віку. Кожен житель Франції буде забезпечений масками. «Може бути, ми побачимо світло в кінці тунелю, може бути, ми повернемося до відчуття нормальності. Але коли – ми не знаємо», – відзначив Макрон.

Франція, як і багато інших країн, не була готова до такої епідемії, визнав президент.

Звернення Макрона до французів у телеефірі розпочалося о 20:02 за місцевим часом. Це було зроблено, щоб не порушувати нову традицію, коли о 20:00 французи з вікон своїх будинків аплодують медикам та іншим людям, в цей час борються за життя співгромадян.

У Франції станом на вечір 13 квітня загальна кількість інфікованих становить 137 тисяч 835, число померлих від COVID-19 сягнуло 14 тисяч 967. Зо обома показниками Франція є четвертою у світі – слідом за США, Італією та Іспанією.