У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня

Уряд Вірменії продовжив до 14 травня надзвичайний стан, введений через пандемію коронавірусу 16 березня.

Уряд розширив свої повноваження на час дії НС, зокрема тепер він може реквізувати готелі чи інші приватні об’єкти, щоб розміщати людей на карантин. При цьому уряд зняв майже всі обмеження для новин про коронавірус.

«Якщо подальший моніторинг виявить швидке поширення так званих фейкових новин, ми можемо повернутися до цих обмежень», – попередив міністр юстиції Вірменії Рустам Бадасян.

Віцепрем’єр-міністр Тігран Авініан заявив, що запроваджені у країні обмеження працюють і мають продовжувати сповільнювати поширення хвороби у наступні тижні.

За офіційним підрахунком на ранок 14 квітня у країні було зареєстровано понад 1000 підтверджених випадків зараження коронавірусом, 14 людей померли.