СБУ: під час карантину заблокували 2 тисячі інтернет-спільнот через фейки про коронавірус

Під час карантину заблокували дві тисячі інтернет-спільнот з аудиторією в понад 700 тисяч підписників через фейки про коронавірус, повідомила Служба безпеки України. Крім того, СБУ викрила 154 агітаторів.

«Серед виявлених 154 осіб Служба вже встановила 8 інтернет-агітаторів, які цілеспрямовано діяли за завданням російської сторони. Такі агітатори працювали в Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні та Києві. Щодо них, то слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України», – заявили в СБУ.

Мова йде про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Інформація про інших 146 осіб спрямована до Нацполіції. Третина з них вже притягнуті до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку чи порушення громадського порядку.