У Вербну неділю до церков прийшли 126 тисяч українців порівняно з 3 мільйонами торік – ОП

В богослужіннях 12 квітня взяли участь близько 126 тисяч українців, тоді як торік цифра сягала 3 мільйонів, повідомив Офіс президента 13 квітня.

«На святкування Великодня західного обряду до храмів прийшло приблизно 126 тисяч українців порівняно з майже 3 мільйонами людей торік. Водночас за порушення карантинних умов під час богослужінь Національна поліція склала адмінпротоколи у семи областях», – зазначає пресслужба ОП.

В Офісі не уточнюють, скільки з цієї цифри християн західного обряду, а скільки – вірян східного обряду, які відзначали Вербну неділю. Водночас дані Національної поліції свідчать про загальну кількість майже 127 тисяч громадян, які відвідали понад 14,5 тисяч богослужінь у неділю.​

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Нацполіція звітує про залучення понад 14 тисяч поліцейських і тисячі військових Нацгвардії для забезпечення правопорядку у святковий день.

«В основному, релігійні заходи проводилися із дотриманням встановлених обмежень. Однак правоохоронці зафіксували порушення правил карантину щодо людей у Рівненській, Чернівецькій, Миколаївській, Херсонській, Луганській, Полтавській та Київській областях», – зазначають в поліції.

Вранці 13 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про три адміністративні протоколи, які поліція склала на священнослужителів за порушення карантину. Ще в 12 випадках, за його словами, правоохоронці «вивчають матеріали».

Із 6 квітня в Україні Кабінет міністрів запровадив жорсткіші правила карантину: у громадських місцях не можна перебувати без маски чи респіратора на обличчі, ходити групами більше ніж по двоє та відвідувати парки, сквери або ж прибережні зони. Також до 24 квітня заборонені масові заходи, в тому числі церковні.