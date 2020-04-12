Папа Римський у Великодній проповіді порівняв коронавірус із часами, коли розіп’яли Христа

Християни західного обряду святкують Великдень в умовах коронавірусу.

Папа Римський Франциск скасував традиційну великодню недільну месу на площі Святого Петра. Зазвичай, на неї збираються десятки тисяч людей.

Натомість голова римо-католицької церкви транслював свою великодню проповідь із майже порожньої Базиліки святого Петра. Понтифік порівняв ситуацію з коронавірусом із часами, коли розіп’яли Ісуса Христа.

«Вони (послідовники Христа – ред.), як і ми, мали перед своїми очима драму виживання, несподіваної трагедії, яка трапилася занадто раптово. Вони бачили смерть і вона обтяжувала їхні серця. Біль був змішаний зі страхом (за свої життя – ред.). Потім також був страх за майбутнє та за все, що потрібно відбудувати... Для них, як і для нас, це була найтемніша година», – сказав папа Римський.

Влада багатьох країн закликає вірян використовувати відеосервіси під час великодніх свят, оскільки коронавірус може передаватися від людини до людини в умовах порушення правил соціальної дистанції під час релігійних зібрань.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, загалом у світі зафіксували 1 777 666 випадків коронавірусу. 404 372 людини одужали, 108 867 пацієнтів померли.