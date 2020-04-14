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14 квітня 2020, Київ 11:16
Новини | Коронавірус

Губернатор Нью-Йорку: найгірший етап пандемії, ймовірно, позаду

Губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо виступає перед членами Національної гвардії 27 березня 2020 року

Найгірший етап пандемії коронавірусу в Нью-Йорку може бути позаду, заявив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

Під час щоденного пресбрифінгу 13 квітня він повідомив, що вдалося «взяти під контроль поширення інфекції».

Судячи з усього, «найгірше позаду нас, якщо ми будемо продовжувати діяти розумно», сказав губернатор.

У той час, як кількість померлих в штаті від COVID-19 перевищила 10 тисяч, число смертей почало знижуватися, кількість пацієнтів, госпіталізованих із діагнозом COVID-19 також пішла на спад.

Губернатор вважає, що майже повна зупинка економічної активності, закриття шкіл і університетів, карантинні заходи допомогли стримати поширення коронавірусу.

Водночас Ендрю Куомо повідомив, що він спільно з губернаторами шести сусідніх штатів готує план поступового відновлення роботи фірм і підприємств.

Деталі плану поки що невідомі, але він почне здійснюватися тільки після масштабного тестування жителів штатів із тим, щоб отримати чітке уявлення про рівень заражень.

Пандемія COVID-19: погляд лікарки зі США – відео
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Пандемія COVID-19: погляд лікарки зі США – відео

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