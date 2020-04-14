89% українців обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином – соцопитування

56% українців обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином, повідомила соціологічна група «Рейтинг». Ще 33% заявили, що частково обмежили вихід з дому, 11% цього не робили.

Найбільше вихід з дому обмежили громадяни на заході України (91%), найменше – на сході (84%).

Серед вікових категорій найбільше вихід з дому обмежили громадяни віком від 18 до 29 років та у віці від 60 років (по 90%).

Зовсім не виходять з дому 10% українців, 42% – виходять раз на кілька днів, 29% – раз на день, ще 19% – декілька разів на день.

Опитування проводили 10-12 квітня. У ньому взяли участь 2 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. Він мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні Кабінет міністрів запровадив жорсткіші правила карантину: у громадських місцях не можна перебувати без маски чи респіратора на обличчі, ходити групами більше ніж по двоє та відвідувати парки, сквери або ж прибережні зони.