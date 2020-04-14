Австрія почала поступово послаблювати карантин. От як виглядає її покроковий план

14 квітня Австрія однією з перших у Європі відкриває тисячі магазинів, поступового послаблюючи умови карантину. Тим часом експерти побоюються зростання кількості інфікованих COVID-19 і застерігають: надто раннє зняття обмежень може призвести до його повернення.

Австрія перебуває на карантині з 16 березня – у Європі вона однією з перших вирішила зачинити школи, ресторани і магазини, порадивши своїм громадянам працювати з дому, якщо це можливо. Там зачинили все, окрім супермаркетів та медичних закладів.

Та менш ніж через місяць Австрія однією з перших починає повертатися до звичного раніше життя. Щоправда, дуже поступово і з обережністю.

14 квітня Австрія починає поступово відчиняти магазини. При цьому це зовсім не означає скасування правил «соціального дистанціювання» (зараз його радше називають «фізичним дистанціюванням»). Людей все ще закликають не залишати домівки без необхідності і вдягати маски, наприклад, у супермаркетах чи аптеках.

Станом на ранок 14 квітня у цій країні кількість інфікованих становила 14041, 368 людей померли, що ставить Австрію на 17 місце серед найбільш уражених коронавірусом держав. Загальний рівень смертності є нижчим, ніж щоденна смертність у деяких країнах. При цьому щоденне збільшення підтверджених випадків є також відносно низьким.

«Економічно ми хочемо якнайшвидше вийти з цієї кризи і боротися за кожну роботу в Австрії», – заявив у відкритому листі до країни у суботу австрійський канцлер Себастьян Курц. Саме він минулого тижня оголосив про покроковий план відновлення певних частин економіки, починаючи з магазинів площею до 400 квадратних метрів, крамниць господарських, будівельних товарів, садівництва-городництва тощо.



«Попереду – ще довгий шлях, перш ніж країна зможе з упевненістю сказати, що перемагає вірус, але бізнес і працівники можуть принаймні почати будувати плани наперед», – мовиться у статті Deutsche Welle.

Крок за кроком по-австрійськи

Наступним кроком в австрійських планах послаблення умов карантину має стати відкриття торговельних центрів, великих магазинів та перукарень. Це має відбутися з 1 травня.

Після цього, починаючи з середини травня, зможуть поступово почати відкривати ресторани, бари та готелі. Школи залишатимуться зачиненими до середини травня.

А от подіям з великим скупченням людей доведеться почекати щонайменше до середини-кінця червня.

«Я просто на 100% впевнений, що ми зробили правильно і робимо правильно», – сказав Курц в суботньому інтерв’ю австрійській газеті «Кур’єр».

В іншому суботньому інтерв’ю для телерадіокомпанії ORF Курц зазначив, що послаблення заходів карантину зовсім не означає, що небезпека коронавірусу залишилася в минулому.

«Ми ще не вийшли з небезпеки, вона все ще є серед нас», – сказав він, закликаючи громадськість до продовження самоізоляції та «соціального дистанціювання».

Небезпека залишається

У ВООЗ кілька днів тому попереджали, що держави повинні бути обережними у своїх зусиллях послабити обмеження, навіть попри негативні економічні наслідки епідемії.

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що організація працює з урядами для формування стратегій для зменшення обмежень, і додав, що їх не варто робити занадто рано.

Він попередив, що занадто швидке пом’якшення заходів «може призвести до смертельного відродження [вірусу]».

Науковці погоджуються: різкий вихід із карантину призведе до нового спалаху інфекції, яка поки що нікуди не зникла. Наразі карантини у більшості держав спрямовані у першу чергу на те, щоб не перевантажувати системи охорони здоров’я, а не на викорінення вірусу. А подолати сам вірус, кажуть експерти, зможе тільки вакцина, появу якої здебільшого передбачають приблизно через рік.

Де ще послаблюють карантин

Австрія – не єдина країна, яка починає послаблювати умови карантину. Наприклад, у понеділок Іспанія – друга найбільш уражена вірусом країна у світі за кількістю інфікованих – дозволила відновити, зокрема, будівництво та виробництво.

Данія, в свою чергу, починаючи з середи, відчиняє дитсадки та школи для дітей 1–5 класів. За словами прем’єр-міністра, кількість інфікованих у цій країні перебуває на стабільному рівні, з яким може впоратися система охорони здоров’я. Кордони залишаються закритими до 10 травня, тривають обмеження на роботу ресторанів, кав’ярень, барів, а також театрів та інших місць масового скупчення людей. Збиратися більш ніж по 10 людей заборонено, масові заходи не можуть відбуватися до кінця серпня.

У Чехії з 9 квітня дозволили відкритися ще деяким магазинам, наприклад, господарських товарів. Починаючи з 14 квітня, у разі поважної причини дозволили виїзд за межі Чехії, який до цього практично повністю був закритий.

Про знаки надії на початку квітня заговорила і німецька канцлерка Анґела Меркель, коментуючи ситуацію з поширенням вірусу у своїй країні. «Це правда, що останні цифри… хоча й високі, але дуже обережно все ж дають трохи надії», – сказала вона у відеозверненні 3 квітня, повідомляє німецький мовець DW. Але, за її словами, було поки зарано послаблювати суворі правила карантину. На 15 квітня заплановані її переговори з регіональними лідерами щодо того, яким чином почати вихід держави з «локдауну».

Тим часом інші європейські країни – такі, як Франція – продовжують обмежувальні заходи. Президент Франції Емманюель Макрон продовжив карантин на ще чотири тижні, до 11 травня. Карантинні заходи у Франції планують поступово скасовувати з 11 травня, але масові заходи не будуть дозволені щонайменше до середини липня. Кордони Франції залишаться закритими до спеціального розгляду цього питання урядом.

Пандемія коронавірусу SARS-CoV-2 триватиме, доки науковці не розроблять вакцину проти коронавірусного захворювання, заявив спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань хвороби COVID-19 Девід Набарро в інтерв’ю каналу NBC News 12 квітня.