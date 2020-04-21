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21 квітня 2020, Київ 18:22
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Як змінилася робота «швидкої» в період пандемії – відеорепортаж

Як змінилася робота «швидкої» в період пандемії – відеорепортаж
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Як змінилася робота «швидкої» в період пандемії – відеорепортаж

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На день тільки одна київська бригада як мінімум п'ять разів виїжджає до пацієнтів з підозрою на COVID-19. Найчастіше на один виклик співробітники екстреної швидкої допомоги витрачають кілька годин. (Відео телевізійного каналу «Настоящее время» (проєкту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»). Автори: Юлія Жукова, Андрій Шурин)

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