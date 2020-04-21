Як змінилася робота «швидкої» в період пандемії – відеорепортаж
На день тільки одна київська бригада як мінімум п'ять разів виїжджає до пацієнтів з підозрою на COVID-19. Найчастіше на один виклик співробітники екстреної швидкої допомоги витрачають кілька годин. (Відео телевізійного каналу «Настоящее время» (проєкту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»). Автори: Юлія Жукова, Андрій Шурин)
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
Адріан Каратницький
«Зеленський віддає під суд Революцію гідності»
-
-
Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак
Період княжої України-Русі. Чию історію популяризує заповідник «Софія Київська»?
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ