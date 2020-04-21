У лікарні в українському Дніпрі відділення для хворих на COVID-19 обслуговують 3 бригади медиків з 8 осіб: реаніматологи, анестезіологи, медсестри і санітарки. У відділенні поки лише одна пацієнтка. Але щоб знизити ризик зараження оточуючих, всі лікарі з «небезпечної зони» пішли в добровільний карантин. (Відео телевізійного каналу «Настоящее время» (проєкту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»). Автори: Наталья Майська, Микита Владіміров)