Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 квітня 2020, Київ 00:28
Відео

25 українських медиків пішли на добровільний карантин заради однієї пацієнтки – відеосюжет

25 українських медиків пішли на добровільний карантин заради однієї пацієнтки – відеосюжет
Embed
25 українських медиків пішли на добровільний карантин заради однієї пацієнтки – відеосюжет

No media source currently available

0:00 0:03:22 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У лікарні в українському Дніпрі відділення для хворих на COVID-19 обслуговують 3 бригади медиків з 8 осіб: реаніматологи, анестезіологи, медсестри і санітарки. У відділенні поки лише одна пацієнтка. Але щоб знизити ризик зараження оточуючих, всі лікарі з «небезпечної зони» пішли в добровільний карантин. (Відео телевізійного каналу «Настоящее время» (проєкту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»). Автори: Наталья Майська, Микита Владіміров)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG