«Пом'якшений режим»: у Чехії поступово виходять з карантину

Перші тижні карантину не порівняти з атмосферою, яка панує у чеських містах зараз. Вслід за європейськими сусідами, уряд Чехії розпочав поступовий план виходу з карантину. На площах вже можна побачити фермерські ринки, у парках – бігунів без захисних масок, а в будівельних магазинах черги покупців. З часом уряд обіцяє відчиняти й інші магазини, спортзали, ресторани та дозволить громадські акції – життя поволі повернеться у звичне русло, однак такий оптимістичний сценарій поділяють не всі.

Минулого тижня уряд Чехії повідомив про попередній план пом'якшення карантинних заходів у країні. Він передбачає п'ять стадій від 20 квітня до 8 червня. Проте, попереджає віце-прем'єр Карел Гавлічек, дати реалізації пом'якшень лише орієнтовні та можуть змінюватися в залежності від епідеміологічної ситуації.

Перші кроки

Після місячної перерви, 20 квітня на площах чеських міст знову з'явилися фермерські ринки. Однак через ризик поширення коронавірусу, торговці повинні зберігати відстань один від одного, а також мати одноразові рукавиці та засоби дезінфекції, доступні для покупців. Водночас, на ринках забороняється проводити дегустації.

Того ж дня відчинили свої двері для відвідувачів ремісничі майстерні, автосалони та авторинки. Влада також дозволила проводити весілля, але лише з обмеженою кількістю учасників – до 10 людей. Невеличкими групами також можуть збиратися професійні спортсмени для знять спортом на вулиці.

Тут у парку поруч з домом завжди багато людей, тому я поки що не ризикую її знімати

Ще два тижні тому влада пом'якшила обмеження щодо індивідуальних занять спортом. Відтак, у парках можна побачити бігунів, велосипедистів та людей на роликах, які, хоча і повинні дотримуватися дистанції, але вже можуть займатися спортом без захисної маски.

«Мені маска страшенно заважає під час бігу. Але тут у парку поруч з домом завжди багато людей, тому я поки що не ризикую її знімати», – поділилися своїми враженнями Анета, яка здійснювала пробіжку в одному з парків Праги.

План «пом'якшеного режиму» раніше критикував голова кризового штабу та міністр внутрішніх справ Ян Гамачек, який побоювався, що заходи послаблення, проведені на напередодні великодніх свят, можуть спричинити новий сплеск випадків захворювання.

Мені б не хотілося, щоб те, як вони провели Великдень, вони згадували у відділенні інтенсивної терапії

«Багато з наших громадян вирішили провести Великдень у пом'якшеному режимі та просто не носять маски. Мені б не хотілося, щоб те, як вони провели Великдень, вони згадували у відділенні інтенсивної терапії», – сказав Гамачек, як повідомляє чеське видання Novinkz.cz.

Однак всупереч побоюванням міністра, раптового сплеску після свят не сталося, тож розклад пом'якшення карантинних заходів поки що залишається незмінним.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Чехії, у країні зареєстровано 6 914 випадків захворювання, 196 смертей та 1 597 вилікуваних пацієнтів.

Плани на майбутнє

27 квітня уряд планує відчинити торговельні точки, площею до 200 квадратних метрів, а вже через тиждень точки до 1 000 квадратних метрів. Тоді ж чехи матимуть можливість відвідувати індивідуальні заняття у мистецьких, мовних та автошколах. У травні відчиняться навіть спортзали та фітнес-центри, однак з певним обмеженням – користуватися душовими та роздягальнями поки що буде заборонено.

Наразі їжу з ресторанів або кафе можна замовити лише з собою, проте 25 травня чехи зможуть насолодитися улюбленою їжею, сидячи на літніх терасах закладів.

Якщо коронавірус знову спалахне з новою силою, то я з порозумінням поставлюсь, якщо доведеться знову зачинитися

«Я, звичайно, згода з планом ослаблення карантину», – сказала для Радіо Свобода власниця одного з кафе у Празі. – Але з іншого боку, якщо коронавірус знову спалахне з новою силою, то я з порозумінням поставлюсь, якщо доведеться знову зачинитися».

Водночас з літніми терасами, стануть доступними довгоочікувані послуги в перукарнях, салонах краси та соляріях. Відновиться також культурне життя: працювати почнуть музеї, галереї, зоопарки, а пізніше – театри та кінотеатри.

В останню чергу, 8 червня, відчиняться всі магазини та торговельні центри. Тоді ж запрацюють внутрішні приміщення ресторанів, кафе, барів, а також дозволять проводити акції з участю до 50 людей.

Подорожі без обмежень?

Питання кордонів у плані пом'якшення карантину поки що немає, хоча до сих пір представники влади висловлювали лише невтішні прогнози. На думку міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, подорожей без обмежень цього літа не варто очікувати.

Я думаю, що це питання не наступних тижнів, і, ймовірно, навіть не цього літа

«Я можу уявити (подорожі - ред.) в окремі країни, але не так, як ми звикли до цього до пандемії. Я думаю, що це питання не наступних тижнів, і, ймовірно, навіть не цього літа», – сказав Войтех.

За його словами президента Чехії Мілоша Земана, відкриття кордонів може викликати нову хвилю епідемії, особливо під час поїздок до країн, де вона ще не закінчилася.

«Я переконаний, що кордони повинні бути закритими рік», – заявив Земан під час інтерв'ю на радіостанції Frekvence 1, додавши, що натомість чехи матимуть можливість насолоджуватися красою пейзажів у власній країні.

Уряди кількох європейських країн також почали послаблювати карантинні заходи. У Німеччині відчинилися малі та середні крамниці, а у Швейцарії, Данії та Фінляндії відновили роботу школи.

Повірте, найскладніше ще попереду. Ми можемо запобігти цій трагедії.

У той час, коли низка країн поступово впроваджують заходи пом'якшення карантину, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус нагадав, що боротьба з коронавірусом досі триває.

«Повірте, найскладніше ще попереду. Ми можемо запобігти цій трагедії. Багато хто не розуміє, що це за вірус», – сказав голова ВООЗ 20 квітня.

Уряди країн, попри послаблення карантину, розуміють складність ситуації, тому неодноразово нагадують зберігати соціальну дистанцію та дотримуватися основних правил безпеки та гігієни.