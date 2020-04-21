У Сербії частина підприємств можуть відновити роботу 21 квітня

Уряд Сербії вирішив послабити обмежувальні заходи, запроваджені минулого місяця з метою сповільнити поширення коронавірусу.

Деякі малі підприємства і ринки, зокрема автомеханіки, виробники взуття, хімчистки, книгарні й інші послуги, зможуть відновити роботу 21 квітня.

Уряд заявив, що підприємства повинні застосовувати суворі заходи профілактики, такі як носіння носіння масок, рукавичок і дезінфекція. Торгові центри, кафе, ресторани, школи і дитячі садки залишаться закритими.

Нічну комендантську годину скоротять на одну годину. Крім того, буде послаблений цілодобовий карантин для людей віком від 65 років. Їм дозволять залишати свої домівки на 30-хвилинну прогулянку три вечори на тиждень.

«Уряд також закликає роботодавців у будівельній галузі відновити роботу ... дотримуючись при цьому заходів захисту і правил соціального дистанціювання», – йдеться у повідомленні уряду.

Президент Сербії Александар Вучич оголосив минулого місяця одні з найсуворіших обмежувальних заходів в Європі в рамках надзвичайного стану для уповільнення поширення вірусу.

На вихідних була запроваджена 84-годинна комендантська година для того, щоб запобігти соціальним контактам під час святкування Великодня 19 квітня.

У Сербії офіційно повідомили про 6630 випадків коронавірусу і 125 смертей.