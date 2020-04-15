У Сербії на Великдень від пʼятниці до вівторка буде комендантська година

Кабінет міністрів Сербії запровадив на Великдень за юліянським календарем комендантську годину від 17.00 години у пʼятницю до 5.00 години у вівторок, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Це означає практично повну, за незначними винятками, заборону виходити з дому.

Уряд відкинув вимогу Синоду Сербської православної церкви (СПЦ), щоб вірянам у неділю дозволили взяти участь у Великодніх богослужіннях.

Після розмови з головою держави Александром Вучичем патріарх СПЦ Іриней заявив, що Великодні служби будуть служити без присутності громадян.

Минулого тижня, коли святкували Великдень за григоріянським календарем, католицькі й протестантські ієрархи відправляли богослужіння в порожніх церквах і транслювали їх у соціальних мережах, на радіо й телебаченні.

Станом на 15 квітня в Сербії зафіксували 4873 хворих на COVID-19, померли 99 людей. Лікарі й працівники медичних закладів становлять 10 відсотків заражених.

Найбільше проблем викликало розширення коронавірусу в двох столичних лікарнях та в деяких закладах для осіб похилого віку.

Надзвичайний стан у Сербії був запроваджений 15 березня. Відтоді в країні ще кілька разів оголошували комендантську годину – спершу в вечірній і нічний час, потім на вихідні й цілоденно, як нині. Через порушення правил засуджені 94 особи, адміністративні санкції на суму до 1500 євро накладені більш ніж на тисячу осіб.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 000 984 випадки коронавірусного захворювання, з них 128 071 людина від нього померла, 500 996 уже видужали.