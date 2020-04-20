Небезпека другої хвилі коронавірусу і критерії виходу з карантину – інтерв’ю з британським вірусологом

Чому друга хвиля інфікування на коронавірус COVID-19 більш небезпечна, ніж перша? Коли можна скасовувати карантин та що необхідно врахувати? Відповіді на найбільш поширені запитання надав британський вірусолог із Ланкастерського університету доктор Мухаммад Мунір в інтерв’ю балканській службі Радіо Свобода.

– Докторе Муніре, у США та деяких європейських країнах, де рівні випадки смертності та інфікованості на коронавірус знижуються, органи влади вжили заходів для відновлення економік. Чи це влучний час [для послаблення карантину]?

– Якщо ми подивимось на загальне поширення цієї інфекції, воно має різну інтенсивність. Деякі країни випереджають інші, наприклад, Італія, Іспанія та Франція. Деякі країни відносно відстають, наприклад, якщо говорити про Данію, Нідерланди чи Швецію. Тож через цю різницю в інтенсивності цього спалаху вводять і, відповідно, різні заходи контролю. Тож зараз кількість випадків почала зменшуватися в Італії та Іспанії. Вони повільно почали скасовувати обмеження, які ввели.

Я думаю, що ще зарано для зняття будь-яких [обмежень], головним чином тому, що ми не знаємо багато про цю інфекцію



Але я думаю, що ще зарано для зняття будь-яких [обмежень], головним чином тому, що ми не знаємо багато про цю інфекцію. Вірус вирує лише три з половиною місяці. І ще багато чого потрібно про нього вивчити, перш ніж ми зможемо зрозуміти, що заходів і для його придушення було достатньо, і для того, щоб він більше не повернувся. Тому що якщо вірус повернеться знову, це було б набагато жахливішою ситуацією, оскільки люди вже були б виснажені, а уряд також був би економічно постраждалим. Тож повернути [обмеження, коли люди знову будуть] на робочому місці, було б справді важко. Отже, передчасне скасування заходів контролю потрібно вживати дуже обережно.

– Які найбільші ризики для здоров'я, якщо обмеження скасують передчасно?

Якщо буде передчасне скасування заходів контролю, це означатиме, що люди знову повернуться до контакту один з одним. І тоді вірус пошириться досить швидко між людьми, які раніше не були заражені



– Як ми знаємо, цей вірус поширюється через дуже близький контакт між різними людьми, і вся суть обмежень на пересування полягає в тому, що ми будемо втручатися в цю передачу вірусу і придушувати інфекцію. Тож якщо буде передчасне скасування заходів контролю, це означатиме, що люди знову повернуться до контакту один з одним. І тоді вірус пошириться досить швидко між людьми, які раніше не були заражені. І навіть люди, які вже інфікувалися раніше і мають імунітет – ми не знаємо, наскільки довго цей імунітет триватиме. Таким чином, ці люди зможуть повторно заразитися, і кількість випадків захворювання значно збільшиться.

Це було б справді проблематично, тим більше, що первинні заходи контролю є простішими, а от заходи щодо контролю другої хвилі інфекції, яка повернулася у суспільство, вже складніше. І це не дуже дивує, адже в будь-якій пандемії, яку ми бачили, друга хвиля була неминучою.

Тому, на цей раз, я думаю, що заходи застереження потрібно сприймати дуже серйозно, і ми повинні переконатися, що [вірус] не повернеться знову.

– Чи підтверджено, що якщо у когось був коронавірус, він повторно може заразитися?

– [13 квітня] та за день до цього до Всесвітньої організації охорони здоров’я з Південної Кореї надійшло повідомлення про 91 випадок випадків захворювання у пацієнтів, які вже мали негативний результат тестування на коронавірус. Їм дозволили повернутися назад у суспільство.

Є справедливі шанси, що тести, які використали на початку діагнозу пацієнта, не були достатньо ефективними



Але потім їхній тест знову показав позитивний результат, хоча ми точно не знаємо, що за цим явищем стоїть, адже це новий вірус, нове захворювання, і потрібно отримати набагато більше інформації.

Але є справедливі шанси, що тести, які використали на початку діагнозу пацієнта, не були достатньо ефективними.

– Ви згадали про другу хвилю – нову хвилю інфікування і сказали, що вона може бути смертельнішою. Чому?

– Однією з причин того, що друга хвиля є завжди [більш] смертельною, є те, що люди, які вже перебувають на карантині, скажімо, шість-сім тижнів, вони вже виснажені. Тож вони починають повертатися до свого звичайного життя. І якщо ви знову зберетесь застосувати обмежувальні заходи, тенденція дотримання цих заходів уже буде нижчою. Таким чином, це ускладнить знову отримання контролю над захворюванням.

Друга проблема полягає у тому, що люди, які не мають імунітету, вони не заразилися у перший раз, тож вірус би їх страшно вразив, оскільки вони ніколи не зазнавали його впливу. Вони не мали імунітету.

Уряди з обмеженими економічними можливостями не хочуть мати ще один раунд складних рішень



Але відносним плюсом цього є те, що якщо, наприклад, у нас на першій хвилі 20-30% людей [із] зараженням, це означає, що люди мали б імунітет, і це сповільнило б поширення інфекції в менших кластерах. Але кластери, які раніше не піддавалися впливу, будуть вражені дуже сильно. А уряд неохоче буде повертати обмеження, тому що уряди з обмеженими економічними можливостями не хочуть мати ще один раунд складних рішень.

– Карантин в Ухані офіційно скасували через 76 днів. Що ми можемо дізнатися з досвіду цього міста – колись світового епіцентру коронавірусу?

– Це дуже важливе запитання і дякую, що ви його мені поставили, тому що карантини в інших країнах – це в основному дзеркальне відображення того, що практикує Китай.

Китай почав вводити безпрецедентний карантин. [Ніколи] ще не було відомо про такі масштаби карантинних обмежень в історії. Тож це склало досить гарне враження, оскільки це досить швидко знизило кількість нових випадків інфікованих.

Таким чином, це дало впевненість решті країн для того, щоб запровадити карантини у себе. Але тепер вони скасували обмеження, а це – ще один приклад, який інші країни намагатимуться повторити. Але є кілька важливих повідомлень.

Хоча й карантин в Ухані скасували, зробили це відносно символічним [способом]: тільки людям, які мають QR-код зеленого кольору (на своїх смартфонах), було дозволено виходити кудись, оскільки це люди, у яких у крові достатньо антитіл



Хоча й карантин в Ухані скасували, зробили це відносно символічним [способом], тому що люди насправді все ще перебувають під правилами обмеженого руху. Тільки людям, які мають QR-код зеленого кольору (на своїх смартфонах), було дозволено виходити кудись, оскільки це люди, у яких у крові достатньо антитіл, тому вони захищені.

Це також люди, які працюють на найважливіших роботах, наприклад, на виробництві ліків або виробництві медичних приладів, і їм можна виходити. Але, безумовно, є ризик поступової відмови в інших країнах, оскільки геополітичні відмінності між країнами дуже великі. Наприклад, ми не можемо очікувати такого масштабу підвищення або зняття карантинів в європейських країнах, де рівень особистого вибору порівняно вищий, і досить високий рівень висловлювання незалежної думки.

Отже, у нас, безумовно, є аспекти, які можна дізнатися із загального сценарію Ухані. Проте до них потрібно ставитися обережно, залежно від того, про яку країну ми говоримо.

– Відповідно, яка стратегія виходу із цієї ситуації?

– Це справді безпрецедентна ситуація, і хтось повинен мати якусь кришталеву кулю, щоб передбачити, як і коли саме ми можемо вже вийти з неї. Різні країни застосовують різний рівень обмежень. Отже, така стратегія виходу має визначатися на державному рівні або хоча б на континентальному рівні.

Різні країни застосовують різний рівень обмежень. Отже, така стратегія виходу має визначатися на державному рівні або хоча б на континентальному рівні



Тож, я можу вам сказати, що є певні критерії, які визначатимуть, коли потрібно застосувати стратегію виходу та коли потрібно послабити карантин.

Перший критерій полягає у тому, що коли кількість випадків нових інфікованих починає значно скорочуватися протягом 14 днів поспіль, це час, коли можна починати думати про пом'якшення обмежувальних заходів.

Другим важливим критерієм для зняття обмежувальних заходів є те, що ваша національна системи охорони здоров’я спроможна вилікувати кожну інфіковану людину.

І третій критерій – це те, що ви створили достатню кількість можливостей, щоб ви могли ідентифікувати кожну людину, позитивну чи негативну, за допомогою тестування, а потім можна ізолювати тих, хто позитивний. Тих, хто негативний, можна перевірити на антитіла.

Отже, дуже важливо врахувати те, що це насправді не проста стратегія, але це три ключові критерії, за допомогою яких ви зможете визначити, коли можна скасовувати обмежувальні заходи.