Кілька європейських країн починають послаблювати карантин на тлі економічного та соціального тиску.

З 20 квітня в Німеччині дозволяють відновлювати роботу малим та середнім магазинам. При цьому громадяни мають зберігати соціальну дистанцію. В окремих регіонах країни зобов’яжуть людей закривати обличчя в громадському транспорті та магазинах.

Міністерство охорони здоров’я Німеччини припускає, що вимога соціальної дистанції збережеться на «багато місяців», допоки не відкриють вакцину.

Швейцарія, Данія та Фінляндія починають відновлювати роботи шкіл та магазинів. Бельгія, Греція та Португалія заявили, що розробляють план відновлення економіки в травні. Чехія також збирається відкрити малі магазини.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 2,4 мільйона хворих на COVID-19. Понад 165 тисяч людей померли, майже 625 тисяч одужали.