Як подивитися європейське фестивальне кіно онлайн

8 кінохітів – тріумфаторів світових фестивалів покажуть онлайн з 21 до 27 квітня. Це перший Онлайн-фестиваль європейського кіно 2020, що проходить за підтримки представництва Європейського Союзу в Україні. Стрічки показуватимуть безкоштовно та без реєстрації. Спершу фестиваль планувався у містах сходу України, однак через карантин він перейшов в онлайн-формат: тепер хіти зможуть подивитися не лише на Донбасі, а по всій країні. Радіо Донбас.Реалії знайомить зі стрічками, які варто подивитися.

«Холодна війна»

Післявоєнна Польща. 50-ті роки. Холодна війна. Віктор – художній керівник та диригент фольклорного ансамблю, а вона – звичайна дівчинка з села, яка мріє про творчу кар’єру у великому місті, співати на великій сцені. Вони різні: він любить читати та слухати джаз, вона – без освіти, він – стриманий та мовчазний, вона – імпульсивна та емоційна. Вони зустрінуться, закохаються, і їхні стосунки стикнуться з новою часовою епохою – від «холодної війни» до культурного діалогу. Чи не зруйнує час це кохання?

Дивитися польську мелодраму Павла Павліковського, яку було визнано найкращим фільмом 2018 року за версією Європейської кіноакадемії, можна буде з вівторка за цим посиланням.

«У моїй кімнаті»

Ти можеш не любити свою роботу! Тобі може здаватися, що гірше вже ніколи не буде. Але все залежить лише від того, змирився ти з таким життям чи готовий боротися за щось нове і найкраще. 41-річний фрілансер Армін звик, що у нього ніколи не буває багато роботи, а отже і грошей. Проте життя йому дає другий шанс – він прокидається і розуміє, що людство зникло з лиця землі. Тепер лише він обирає, як жити далі – прийняти виклик та пристосуватися до нових умов чи нічого не робити і чекати на наступне рішення долі.

Режисер фільму Ульріх Кьолер – лауреат Срібного ведмедя Берлінале. Його стрічку «У моїй кімнаті» з 21 квітня дивіться тут.

«Анджело»

На початку XVIII сторіччя у величній Австрійській імперії під опіку графині Комтесе потрапив маленький хлопчик Анджело, якому вона вирішує допомогти – похрестити та дати освіту. Тепер Анджело – не темношкірий раб, до нього ставляться з повагою при віденському дворі. Він стає найкрасивішим чоловіком та справжнім талісманом. Але хлопець закохується в білу жінку, і секретне весілля повністю змінює його життя.

Історична драма чекає на вас з 21 квітня за посиланням.

«Король бельгійців»

Король Бельгії Ніколас ІІІ з офіційним візитом відвідує Стамбул. У цей час на Батьківщині відбуваються переламні події – Бельгія на межі розколу, адже Валлонія заявила про свою незалежність. Щоб протистояти політичній кризі та врятувати державу від сепаратизму, Ніколас ІІІ змушений терміново повертатися додому. Але через бурю всі рейси скасовані. Король має лише один варіант – рухатися сушею, перетинаючи численні «балканські кордони». На шляху не тільки боротьба із сербськими снайперами чи знайомство з традиціями, про які раніше Ніколас ІІІ не чув: король намагається зрозуміти, ким він є насправді.



Дивіться з 21-го квітня за посиланням.

«Малюк Джо»

Чи вірите ви, що зробити вас щасливими зможе рослина? Технологиня Еліс працює у лабораторії, яка створила рослину-антидепресант. Квітка виприскує речовину, яка робить господаря щасливим. Одну квітку Еліс забирає додому та називає рослину «Маленький Джо», на честь свого сина, якого виховує самостійно. Вже після першого «знайомства» своєї дитини та квітки Еліс розуміє, що експеримент не вдався, адже пил рослини має не лише властивість робити людей щасливими.

Емілі Бічем, яка зіграла Еліс, одержала премію Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль. Подивіться на її гру ось тут

«Франц»

Антивоєнна драма «Франц» показує не так жахи війни, як її наслідки. Німкеня Анна щодня приходить на могилу свого нареченого Франца, який загинув на війні. Попри його останній лист, де він просить не переставати жити, навіть якщо його не буду поруч, Анна не може знову бути щасливою. Але одного разу вона знайомиться з французом Антуаном, який приніс квіти на могилу її коханого Франца.

Ретро-мелодраму дивіться тут

«Чемпіони»

Він – відомий тренер однієї з найкращих баскетбольних команд. Проте усього одна помилка – водіння автомобіля напідпитку – змінює життя Марка Монтеса. Його позбавляють прав і засуджують до 90 днів громадських робіт. Відбувати покарання пропонують у рідній професії – стати керманичем баскетбольної команди «Друзі» і привести її до чемпіонства. Одна проблема – у складі команди люди з ментальними порушеннями, які не вміють грати у той баскетбол, до якого звик Монтес. Хто кого навчатиме: видатний тренер команду – баскетболу, чи команда свого наставника – людяності?

Іспанську комедію Хав’єра Фессера, яка отримала 11 номінацій у національній премії Іспанії «Гоя», дивитися з 21 квітня можна за цим посиланням.

«Велика краса»

Письменнику і журналісту Джепі Гамбарделло виповнилося 65 років: саме час, щоб зрозуміти – чи все він зробив у своєму житті, як планував. Після бурхливого святкування свого ювілею на даху в центрі Рима Джепі охоплює ностальгія за рідним Неаполем. Саме звідти він отримує звістку, що жінка, яку він любив все життя, померла. Вони розійшлися сорок років тому за її ініціативою, Джепа не знав причину. А тепер, через стільки років, він дізнається, що у весь цей час вона любила його та чекала. Чи не розтратив Джепа це життя дарма?



Подивитися фільм можна за посиланням

Більше про ідею Онлайн-фестивалю європейського кіно слухайте в ефірі Радіо Донбас.Реалії 20 квітня о 17:15 – в гостях будуть організатори. Ви можете вже зараз написати свої запитання нам у фейсбук.

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