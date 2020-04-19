Поліція відкрила кримінальне провадження і через порушення в Почаївській лаврі після Святогірської

Національна поліція України повідомила, що почала провадження вже за обома фактами порушень карантинних обмежень, що їх здійснила УПЦ (МП) і в Святогірській, і також у Почаївській лаврах.

Вони порушені за статтею 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, яка в разі доведення вини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, повідомили в НПУ.

«Богослужіння у храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і у Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби перебувала велика кількість осіб, які не дотримувалися соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту», – наголосили в поліції.

В НПУ нагадали, що божественна літургія в Почаївській Свято-Успенській лаврі відбулася з участю великої кількості вірян. При цьому, згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням усіх умов і правил карантину. Зокрема, парафіяни мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі. Але вже на самому початку богослужіння поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків парафіян перебували на вулиці, і переважна більшість не дотримувалася дистанції. А вже під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря, й віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину.

Також у Святогірській Свято-Успенській лаврі було зафіксовано зібрання кількохсот людей, які не дотримувалися соціальної дистанції і частина яких була без масок, нагадали в поліції.

Раніше правоохоронці вже повідомляли про провадження через порушення в Святогірській лаврі в Донецькій області, але щодо ситуації в Почаївській лаврі в Тернопільській області можливість відкрити таке провадження тільки розглядалася.

І Святогірська, і Почаївська лаври нині перебувають у користуванні українського підрозділу Російської православної церкви – УПЦ (МП). Ця релігійна організація стала єдиною в Україні, чільники якої закликали нині своїх вірян приходити на Великодні служби Божі, всупереч чинним обмеженням через поширення нового коронавірусу. Третя лавра в Україні, Києво-Печерська, що теж є нині в користуванні УПЦ (МП), за рішенням київської влади закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Канонічна помісна Православна церква України натомість закликала вірян не йти до храмів, а приєднуватися до служб Божих онлайн чи за допомогою відеотрансляцій, а паски освячувати свяченою водою самостійно. Із таким самим закликом виступила і Українська греко-католицька церква, що є частиною католицької спільноти, але дотримується східного обряду і юліанського календаря.

Напередодні цьогорічного Великодня, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав вірян українських християнських церков східних обрядів пропустити публічне святкування Великодня 19 квітня, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 19 квітня становила 5 449 осіб, із них 141 людина померла, 347 одужали.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 382 064 випадки коронавірусного захворювання, з них 165 636 людей від нього померли, 611 791 вже видужала.