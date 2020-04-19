Поліція через порушення в Почаївській лаврі розглядає можливість відкрити провадження

Поліція Тернопільщини зафіксувала порушення умов карантину під час Великоднього богослужіння в Почаївській лаврі, мовиться в повідомленні обласної поліції. У зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення цього факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Факт невиконання карантинних заходів зафіксували поліцейські в Почаївській Свято-Успенській лаврі, що на Кременеччині. Божественна літургія відбулася з участю значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції. Згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням усіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі», – заявили в поліції.

Натомість іще на самому початку богослужіння поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці; переважна більшість не дотримувалася дистанції. А під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря, і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину, повідомили в поліції.

За цим повідомленням, поліція вживала заходи задля мінімізації можливого зараження людей, зокрема, тим вірянам, хто не мав індивідуальних засобів захисту, правоохоронці роздавали заздалегідь підготовлені маски.

Почаївська лавра нині перебуває в користуванні українського підрозділу Російської православної церкви – УПЦ (МП). Ця релігійна організація стала єдиною в Україні, чільники якої закликали нині своїх вірян приходити на Великодні служби Божі, всупереч чинним обмеженням через поширення нового коронавірусу.

Аналогічні порушення сталися ще в одній лаврі в Україні, якою користується УПЦ (Московського патріархату), – Святогірській у Донецькій області. Там поліція вже розпочала кримінальне провадження через порушення карантинних вимог.

Третя лавра в Україні, Києво-Печерська, що теж є нині в користуванні УПЦ (МП), за рішенням київської влади закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Канонічна помісна Православна церква України натомість закликала вірян не йти до храмів, а приєднуватися до служб Божих онлайн чи за допомогою відеотрансляцій, а паски освячувати свяченою водою самостійно. Із таким самим закликом виступила і Українська греко-католицька церква, що є частиною католицької спільноти, але дотримується східного обряду і юліанського календаря.

Напередодні цьогорічного Великодня, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав вірян українських християнських церков східних обрядів пропустити публічне святкування Великодня 19 квітня, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 19 квітня становила 5 449 осіб, із них 141 людина померла, 347 одужали.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 367 758 випадків коронавірусного захворювання, з них 163 134 людини від нього померли, 609 505 уже видужали.