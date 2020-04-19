Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення в Святогірській лаврі

Поліція Донеччини розпочала кримінальне провадження через порушення карантинних вимог у Святогірській лаврі, мовиться в повідомленні обласної поліції.

«У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано зібрання людей у кількості 300 осіб, при цьому не було дотримано соціальну дистанцію й інших правил карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням)», – поінформували в поліції.

Святогірська лавра нині перебуває в користуванні українського підрозділу Російської православної церкви – УПЦ (МП). Ця релігійна організація стала єдиною в Україні, чільники якої закликали нині своїх вірян приходити на Великодні служби Божі, всупереч чинним обмеженням через поширення нового коронавірусу. Канонічна помісна Православна церква України натомість закликала вірян не йти до храмів, а приєднуватися до служб Божих онлайн чи за допомогою відеотрансляцій, а паски освячувати свяченою водою самостійно. Із таким самим закликом виступила і Українська греко-католицька церква, що є частиною католицької спільноти, але дотримується східного обряду і юліанського календаря.

Загалом, повідомила поліція, в Донецькій області було зареєстровано чотири факти, коли в культових спорудах перебувало понад 10 людей або вони були без захисних масок. За трьома іншими випадками, крім Святогірської лаври, «наразі триває ретельне вивчення матеріалів, після чого їм буде надано правову оцінку», заявили в поліції, не уточнивши, про які саме храми йдеться.

Напередодні цьогорічного Великодня, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав вірян українських християнських церков східних обрядів пропустити публічне святкування Великодня 19 квітня, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 19 квітня становить 5 449 осіб, із них 141 людина померла, 347 одужали.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 355 676 випадків коронавірусного захворювання, з них 162 032 людини від нього померли, 604 615 уже видужали.