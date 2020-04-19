Зеленський «вдячний» духовенству за карантинні заходи у Великдень – ОП

В Офісі президента Володимира Зеленського назвали ситуацію зі святкуванням Великодня в Україні в умовах карантину «спокійною та контрольованою». За повідомленням пресслужби Офісу, голова адміністрації Андрій Єрмак контактує з голова обласних державних адміністрацій.

«За даними очільників ОДА, у більшості храмів дотримуються домовленостей з керівництвом областей та Національною поліцією щодо недопущення великого скупчення людей. Богослужіння у більшості церков відбувалися або в присутності незначної кількості прихожан, або взагалі за зачиненими дверима», – йдеться в заяві.

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Крім того, Офіс президента посилається на дані Нацполіції, за якими виявлено порушення карантинних обмежень у 19 храмах.

«Найбільше порушень – на Донеччині, там розпочато кримінальне провадження. У Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях поліцейські склали три адміністративні протоколи. Президент України вдячний головам ОДА та поліції за сумлінну роботу, а також духовенству й вірянам за громадянську свідомість і дотримання карантинних обмежень, що є справжнім проявом любові до ближнього», – повідомляє Офіс.

Напередодні предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав усіх православних християн України утриматися від відвідування храмів і святкувати Великдень вдома, переглядаючи трансляції богослужінь.

19 квітня християни східного обряду відзначають свято Великодня. Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 свято пройшло в умовах карантинних обмежень, в тому числі заборони масових зібрань.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 19 квітня становить 5 449 людей, з них 141 померла, 347 одужали.