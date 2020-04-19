Великдень: ПЦУ отримала Благодатний вогонь

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній зустрів Благодатний вогонь з Єрусалиму, повідомляє пресслужба ПЦУ.
За повідомленням, вогонь доставили до України за сприяння авіакомпанії «МАУ» та посольства України в Ізраїлі, Епіфаній отримав його у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі.
«У зв’язку з карантинними обмеженнями роздача вогню вірянам не передбачена», – зазначають у пресслужбі.
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Напередодні Міністерство внутрішніх справ заявляло, що правоохоронці будуть стежити за дотриманням карантинних заходів під час роздачі Благодатного вогню.
У Єрусалимі 18 квітня відбулася церемонія сходження Благодатного вогню, що символізує воскресіння Ісуса Христа. Церемонія відбулася без звичного натовпу паломників, через карантинні заходи, пов’язані з пандемією коронавірусу.
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Увечері 18 квітня при привезення благодатного вогню в Україну заявила Українська православна церква (Московського патріархату).
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав усіх православних християн України утриматися від відвідування храмів і святкувати Великдень вдома, переглядаючи трансляції богослужінь.
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