У Києві закривають на карантин монастир УПЦ (МП)

Влада Києва вирішила запровадити карантин на території Іонинського монастиря Української православної церкви (Московського патріархату), повідомив 17 квітня мер Києва Віталій Кличко.

«Хочу повідомити, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про запровадження карантину на всій території Іонинського монастиря. Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря», – сказав Кличко.

За словами мера Києва, ще сім випадків захворювання зареєстрували у Києво-Печерській лаврі.

За останньою інформацією, у Києво-Печерській лаврі діагностували понад 90 випадків зараження коронавірусом, зокрема – у її настоятеля, митрополита Павла (Лебідя). Монастирський комплекс закрили на карантин.

Станом на ранок 17 квітня в Україні підтвердили 4 662 випадки COVID-19. Померли 125 людей, одужали – 246.