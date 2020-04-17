У ректора духовної семінарії у Києво-Печерській лаврі діагностували COVID-19

У ректора Київської духовної академії і семінарії (КДАіС) – єпископа Сильвестра (Стойчева) діагностували COVID-19. Про це він написав на своїй фейсбучній сторінці.

«Після того, як у Києво-Печерській Лаврі за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка було розпочато повне тестування на COVID-19, я також здав ПЛР-тест (тест методом полімеразно-ланцюгової реакції – ред.). І отримав повідомлення, що мій тест виявився позитивним... Тому перш за все я хочу попросити пробачення у всіх, для кого я міг стати джерелом зараження», – написав ректор КДАіС.

Вранці 17 квітня Київська духовна академія повідомила загалом про трьох хворих на COVID-19 викладачів і 16 студентів.

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За останньою інформацією, в Києво-Печерській лаврі діагностували понад 90 випадків зараження коронавірусом, зокрема – в її настоятеля, митрополита Павла (Лебідя). Монастирський комплекс закрили на карантин.

Станом на ранок 17 квітня в Україні підтвердили 4 662 випадки COVID-19. Померли 125 людей, одужали – 246.