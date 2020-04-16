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16 квітня 2020, Київ 14:31
Новини | Коронавірус

Кличко: у Києві можуть закрити на карантин монастир УПЦ (МП)

Ukraine -- Ukrainian National Guard (NGU) soldiers stand near entrance to Kiev Pechersk Lavra where a lot of monks was tested posive for coronavirus infection, Kyiv, 14Apr2020

На карантин перевіряють іще 32 служителів Києво-Печерської лаври, ще один монастир Української православної церкви (Московського патріархату) можуть закрити на карантин. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Володимир Кличко.

«У Києво-Печерській лаврі, яку закрили на карантин, тривають протиепідемічні заходи. Також медики контролюють стан хворих із легкою формою вірусу, які лікуються на самоізоляції на території лаври. Всіх служителів оглядають щодня. За необхідності – госпіталізують. Учора відібрали ще 32 зразки на тестування і відправили їх до лабораторії», – зазначив Кличко, додавши, що результати тестів мають стати відомі сьогодні.

За словами Кличка, випадки захворювання виявили в Іонинському монастирі – чоловічому монастирі УПЦ (МП), розташованому на Звіринці у Києві.

«Там сьогодні працюють санітарні лікарі, й ми розглядаємо питання закриття його на карантин», – сказав мер.

Станом на ранок 16 квітня в Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19. Померли 116 людей, одужали – 186.

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