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16 квітня 2020, Київ 13:02
Новини | Коронавірус

МОЗ: в Україні на COVID-19 захворіли 788 медпрацівників

Найбільше інфікованих медпрацівників – 126 – у Чернівецькій області

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в Україні коронавірусною інфекцією COVID-19 заразилися 788 медпрацівників, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

«Ми аналізуємо кожен випадок, у зв’язку з чим відбулося це захворювання, в якій лікарні, в яких умовах», – сказав міністр.

За його словами, найбільше інфікованих медпрацівників – 126 – у Чернівецькій області.

МОЗ працює над збільшенням забезпечення медпрацівників засобами індивідуального захисту, додав Степанов.

За даними МОЗ, загалом в Україні на COVID-19 захворіла 4161 людина.

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