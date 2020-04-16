МОЗ: в Україні на COVID-19 захворіли 788 медпрацівників

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в Україні коронавірусною інфекцією COVID-19 заразилися 788 медпрацівників, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

«Ми аналізуємо кожен випадок, у зв’язку з чим відбулося це захворювання, в якій лікарні, в яких умовах», – сказав міністр.

За його словами, найбільше інфікованих медпрацівників – 126 – у Чернівецькій області.

МОЗ працює над збільшенням забезпечення медпрацівників засобами індивідуального захисту, додав Степанов.

За даними МОЗ, загалом в Україні на COVID-19 захворіла 4161 людина.