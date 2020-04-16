В Україні підтверджено понад 4 тисячі випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19, повідомляє 16 квітня Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Протягом 15 квітня отримали 397 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Усього в Україні досліджено 42 823 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

За даними МОЗ, найбільше випадків COVID-19 зафіксовано у Чернівецькій області (662), у Києві (644), на Івано-Франківщині (401).

На амбулаторному лікуванні перебувають 2 706 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 455 осіб, з них – 62 дитини. На апараті штучної вентиляції легень перебувають 72 людини.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 116 людей, з них 62 чоловіки і 54 жінки, повідомляє Центр громадського здоров'я. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

Загалом 186 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.