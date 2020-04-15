У ЄС запропонували, який має бути план виходу з карантину

Європейська комісія подала стратегію поступового виходу країн-членів Європейського союзу з режиму обмежень через коронавірусну пандемію і відновлення нормальної діяльності.

План містить загальні критерії такого поступового усунення обмежень, але він не обов’язковий для країн-членів. Кожна країна в Євросоюзі має право самостійно вирішувати, коли й на які кроки йти в бік зняття обмежень. Але при цьому ці країни мають ґрунтувати свої дії на наукових даних, координувати їх між собою і виявляти солідарність у межах ЄС.

Одним із головних елементів плану є пропозиція йти на невеликі й суворо контрольовані кроки протягом кількох місяців. Для цього спершу мають бути виконані три умови: значне вповільнення в поширенні вірусу, достатні можливості системи охорони здоров’я, зокрема кількість наявних у лікарнях ліжок, у тому числі в палатах інтенсивної терапії, а також достатні можливості моніторингу поширення вірусу, серед того значні можливості тестування.

Цей план мали подати ще минулого тижня, але низка країн ЄС висловила занепокоєння щодо надто швидкого, на їхню думку, оголошення такого плану.

Деякі країни в ЄС уже почали поступово скасовувати деякі обмеження, серед них відносно мало потерпіла Австрія і одна з найбільш потерпілих Іспанія.

Тим часом у Франції президент Емманюель Макрон оголосив, що нині чинні обмеження будуть продовжені до 11 травня.

Так само не поспішає скасувати особливі заходи Німеччина: канцлер Анґела Меркель має зустрітися з головами федеральних земель країни, які в Німеччині мають значну самостійність у внутрішніх питаннях, щоб визначити шлях виходу країни з карантинних заходів. Серед очікуваних кроків – визначення дати поновлення роботи навчальних і дошкільних закладів.

Раніше, 22 березня, Меркель і керівники всіх 16 земель домовилися про суттєві обмеження, зокрема щодо свободи пересування. Спершу їх запровадили на два тижні, потім продовжили – наразі до 19 квітня.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила 14 квітня, що в деяких країнах світу кількість нових випадків уражень COVID-19 зменшується (зокрема, в Італії чи Іспанії), тоді як в інших країнах спалах захворювання ще наростає (серед інших, у Великій Британії чи Туреччині).

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 1 996 681 випадок коронавірусного захворювання, з них 127 590 людей від нього померли, 500 717 уже видужали.