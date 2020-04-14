Пік захворюваності на COVID-19 ще попереду – ВООЗ

Пік захворюваності на нову коронавірусну інфекцію COVID-19 ще попереду, заявила речниця Всесвітної організації охорони здоров’я (ВООЗ) Маргарет Гарріс. За її словами, які цитує Reuters, число нових заражень зменшується в деяких частинах Європи, включно з Італією та Іспанією, натомість цей показник усе ще зростає у Великій Британії та Туреччині.

«90% (нових) випадків походять з Європи та Сполучених Штатів», – заявила Гарріс на брифінгу в Женеві.

За даними ВООЗ, Росія стала джерелом завезення коронавірусу до Китаю, таких випадків зафіксовано 409.

Станом на вечір 14 квітня, число інфікованих у світі становить 1 мільйон 936 тисяч, померла майже 121 тисяча людей, одужали 465 тисяч, свідчать дані університету Джонса Гопкінса у США.