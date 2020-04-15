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15 квітня 2020, Київ 10:45
Новини | Коронавірус

Трамп: зняття обмежень у США може початися до 1 травня

Виступаючи в Білому домі 14 квітня, Трамп заявив, що оголосить про початок зняття обмежень після консультації з губернаторами всіх штатів, з якими він раніше сперечався щодо повноважень про скасування карантину

Президент США Дональд Трамп заявив, що обмеження, запроваджені в країні через пандемію коронавірусу, можуть почати знімати до 1 травня.

Виступаючи в Білому домі 14 квітня, Трамп заявив, що оголосить про початок зняття обмежень після консультації з губернаторами всіх штатів, з якими він раніше сперечався щодо повноважень про скасування карантину.

Трамп заявив, що обмеження почнуть знімати «у найбільш слушний час і спосіб», і в деяких регіонах це станеться ще до 1 травня.

Раніше 14 квітня провідний американський експерт з коронавірусу Ентоні Фаучі в інтерв'ю Associated Press заявив, що дата 1 травня може бути «трохи занадто оптимістичною».

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Фаучі повторив думку багатьох губернаторів і заявив, що спочатку медикам потрібно мати змогу швидко проводити тести на коронавірус, відстежувати й ізолювати нові випадки перед тим, як обмеження будуть зняті.

У США через коронавірус діє режим надзвичайної ситуації.

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