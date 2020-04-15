Кількість померлих від COVID-19 у Нью-Йорку різко зросла після зміни методу підрахунку

Кількість смертей, спричинених коронавірусом у найбільш постраждалому від COVID-19 американському штаті Нью-Йорк, різко зросла 14 квітня, коли чиновники змінили метод підрахунку, додавши смерті, ймовірно, пов’язані з коронавірусом, у Нью-Йорку до загальної статистики штату.

До додаткових 3778 випадків смертей входять «ймовірні» жертви COVID-19, які померли вдома і під час очікування діагнозу в лікарнях. Дані базуються на зареєстрованих у померлих симптомах COVID-19, захворювання, спричиненого коронавірусом: це кашель, лихоманка і ускладнення дихання.

Загальна кількість померлих у Нью-Йорку таким чином зросла до понад 10 тисяч, повідомив медичний департамент міста.

Майже 60% нових смертей сталися, коли пацієнти чекали на лікування в медзакладах перед підтвердженням діагнозу. Ще 22% померли вдома, 18% – у будинках для літніх людей або хоспісах.

Новий підхід до підрахунку в Нью-Йорку може змінити політику і в інших штатах, що, можливо, призведе до зростання загальної кількості смертей у країні.

Ще до того, як в Нью-Йорку переглянули метод підрахунку, кількість виявлених за добу смертей у США 14 квітня сягнула 2228, що є рекордним числом за один 24-годинний період.