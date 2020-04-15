США припиняють виплати ВООЗ – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявляє, що доручив своїй адміністрації припинити виплату внесків Всесвітній організації охорони здоров’я через те, як вона реагувала на пандемію коронавірусу.

ВООЗ «зазнала невдачі в своєму основному обов’язку і має понести відповідальність», сказав Трамп 14 квітня, виступаючи в Білому домі.

За його словами, США припиняють фінансування ВООЗ, поки відбуватиметься аналіз роботи організації. Цей процес триватиме від 60 до 90 днів.

Президент США заявив, що спалах коронавірусу можна було подолати ще на стадії виникнення і врятувати життя, якби ВООЗ краще виконувала свою роботу, розслідуючи дані, що надходили з Китаю, де почався спалах хвороби.

За словами Трампа, агентство ООН сприяло «дезінформації» Китаю щодо вірусу, і це, ймовірно, призвело до більш масштабного спалаху.

Генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш відповів, що зараз «не час» скорочувати ресурси для ВООЗ чи будь-якої іншої гуманітарної організації, яка бореться з коронавірусом.

«Зараз – час для єдності і солідарної роботи міжнародної спільноти для того, щоб зупинити вірус і його руйнівні наслідки», – сказав Ґутерріш.

Сполучені Штати Америки за останню добу зареєстрували рекордних 2228 випадків смерті від коронавірусу, свідчать дані Університету Джонса Гопкінса за 14 квітня. У країні також найбільша кількість підтверджених випадків – понад 600 000 – і найбільша кількість смертей – понад 25 700.