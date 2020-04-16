На в’їздах до Києва будуть обов’язково міряти температуру – КМДА

Від 16 квітня водіям і пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва обов’язково вимірюватимуть температуру, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Перевірятимуть автобуси й мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі та легкові автівки, які перевозять більше трьох осіб включно із водієм», – йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

Контрольно-пропускні пункти будуть розташовані на в’їздах та виїздах із міста за адресами:

вул. Богатирська, 32-Е;

просп. Броварський;

вул. Бориспільське шосе;

просп. Академіка Глушкова;

шосе Житомирське;

вул. Гостомельське шосе, 1/1;

Дніпровське шосе;

вул. Вишгородська, 83-А;

27 км Столичного шосе.

За повідомленням, повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів розпочнеться о 13:00. До цього часу термометрію проводитимуть для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП і звуження дороги.

«Отже, якщо до столиці прямує людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати. Якщо температура вище 37,5 градусів і є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію. У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів, і якщо людина має симптоми ГРВІ, – викликатимуть бригаду швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого», – йдеться в повідомленні.

Станом на 15 квітня у Києві зафіксували 612 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Влада України закликає громадян не виходити з дому без нагальної потреби. Як заявив президент Володимир Зеленський, ключовий період для боротьби з COVID-19 в Україні очікується в третій декаді квітня.