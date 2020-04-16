КПП на в’їздах до Києва: водіям і пасажирам вимірюють температуру – фоторепортаж

На основних автошляхах, що ведуть у Київ, на контрольно-пропускних пунктах, міряють температуру тіла водіїв і пасажирів. Таке рішення ухвалили в КМДА.

Із 13-ї години 16 квітня по 6-у ранку вівторка, 21 квітня, діятиме спеціальний режим в’їзду в столицю. Виїзд – безперешкодний, але після вимірювання температури. Перевіряють авто, у яких троє і більше подорожніх, а також автомобілі, зареєстровані за межами Києва і області. На КПП цілодобово чергують співробітники поліції, бійці Нацгвардії та лікарі СЕС.



«Отже, якщо до столиці прямує людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати. Якщо температура вище 37,5 градусів і є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію. У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів, і якщо людина має симптоми ГРВІ, – викликатимуть бригаду швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого», – йдеться у повідомленні КМДА.