COVID-19: США збільшують допомогу Україні до 9,1 млн доларів – посольство

США збільшують допомогу Україні з протидії пандемії COVID-19 до 9,1 мільйона доларів, повідомляє посольство України в США.

«Кошти виділятимуться Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19. Окрім того, допомога сприятиме підтримці заходів з профілактики і лікування хворих на COVID-19, заходів із забезпечення водопостачання, санітарії й гігієни для найбільш вразливих верств населення Донецької й Луганської областей», – йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні станом на ранок 17 квітня лабораторно підтвердили 4662 випадки захворювання на коронавірус COVID-19: 125 людей померли, 246 – одужали. Загалом за добу було зафіксовано 501 новий випадок.

Дані з окупованих територій Донбасу та Криму відсутні.