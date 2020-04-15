Коронавірус у світі: захворілих уже понад два мільйони, видужалих понад пів мільйона

Офіційні дані про поширення коронавірусної пандемії перетнули два символічні показники: число захворілих перевищило два мільйони, число видужалих – пів мільйона.

Таку інформацію подає Центр даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, який відстежує офіційні дані, що їх оприлюднюють в окремих країнах чи територіях.

За цими даними, на цей момент підтверджені 2 000 984 випадки коронавірусного захворювання, 501 206 із них уже видужали. Померлих від захворювання на цей час – 128 071 людина.

Всесвітня організація охорони здоров’я, яка традиційно наводить менші дані, на цей час повідомляє про 1 878 489 підтверджених випадків і 119 044 померлих.

В Україні останні наразі дані оприлюднили вранці: на той час було зафіксовано 3 764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.