США припиняють фінансування ВООЗ. Наслідки для України і міжнародні реакції

Президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через те, як та реагувала на пандемію коронавірусу. США – найбільший донор ВООЗ, тож виникають питання: як це рішення вплине на боротьбу з пандемією, які причини можуть стояти за рішенням Трампа, та як скорочення фінансування потенційно може вплинути на Україну?

14 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що доручив своїй адміністрації припинити виплату внесків Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) через те, як вона реагувала на пандемію коронавірусу COVID-19.

На думку американського лідера, ВООЗ «зазнала невдачі у своєму основному обов’язку і має понести відповідальність». Трамп переконаний: спалах коронавірусу можна було подолати ще на стадії його виникнення і врятувати життя людей, якби ВООЗ краще виконувала свою роботу, належним чином розслідуючи дані, що надходили з Китаю, де почався спалах хвороби.

Трамп звинуватив організацію у сприянні «дезінформації» Китаю щодо вірусу і приписав ВООЗ «20-разове збільшення» випадків коронавірусу у світі.

США припиняють фінансування ВООЗ на час, поки відбуватиметься аналіз роботи організації. Цей процес триватиме від 60 до 90 днів.

«Трамп, який сердито реагував на критику щодо відповіді його адміністрації на найгіршу епідемію століття, стає дедалі більш ворожим до ВООЗ», – зауважує новинна агенція Reuters.

Рішення Трампа не стало для оглядачів сюрпризом, адже до цього американський президент неодноразово звинувачував ВООЗ у прихильності до Китаю.

США і бюджет ВООЗ

Фінансування США є критичною частиною роботи ВООЗ, адже США є найбільшим загальним донором організації зі штаб-квартирою у Женеві.

«Американські платники податків надають ВООЗ від 400 до 500 мільйонів доларів США на рік», – нагадав Трамп, наголосивши, що частка Китаю у рази менша.

За даними Financial Times обов’язкові внески складають десь 116 мільйонів доларів, а додаткові 400 мільйонів доларів – це добровільні платежі США.

«США є країною, яка завжди вносила найбільше внесків у бюджет ВООЗ, при чому добровільних. Їхня обов’язкова частина внесків також складала від 17 до 22 відсотків цього бюджету. Тобто США по суті є одними з головних фінансистів організації», – зауважує в коментарі Радіо Свобода експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса, який наголошує, що більша частина бюджету організації формується саме за рахунок добровільних внесків.

Міжнародні реакції

Рішення Трампа позбавити ВООЗ вагомої частини фінансування у часи, коли весь світ бореться з коронавірусом, викликало чимало критики.

Генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш відповів, що зараз «не час» скорочувати ресурси для ВООЗ чи будь-якої іншої гуманітарної організації, яка бореться з коронавірусом.

«Зараз – час для єдності і солідарної роботи міжнародної спільноти для того, щоб зупинити вірус і його руйнівні наслідки», – сказав Ґутерріш.

На думку президентки американської медичної асоціації Патріс Гарріс це «небезпечний крок у неправильному напрямку, який не полегшить перемогу над COVID-19».

Засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс – фонд якого є другим найбільшим джерелом фінансування організації – написав у своєму твіттері, що робота ВООЗ сповільнює поширення COVID-19, і якщо ця робота буде припинена, жодна інша організація не зможе її замінити.

«Світ зараз потребує ВООЗ як ніколи», – наголосив Ґейтс.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, в свою чергу, частково підтримав критику Трампа щодо організації, зокрема щодо її підтримки рішення Китаю знову відкрити ринки, де продають живих диких тварин і вбивають їх на місці для споживання у їжу.

Проте Моррісон наголосив, що «ВООЗ також як організація робить багато важливої роботи, зокрема в нашому тихоокеанському регіоні, і ми тісно з нею співпрацюємо з ними».

Негативно на рішення Трампа відреагували також його опоненти у Вашингтоні. «Відмова фінансувати ВООЗ у розпал найгіршої пандемії сторіччя схожа на відмову постачати набої союзнику під час наступу ворога», – зауважив чільний сенатор від Демократичної партії Патрік Лігі.

Навіщо Трамп це робить?

На думку Куси, американський президент має кілька причин для припинення фінансування, яке експерт називає «занадто радикальним кроком».

Перша причина – внутрішньополітична. Мова йде про спробу відвернути увагу «від власного провалу щодо реагування на коронавірус» на зовнішні проблеми і знайти винного, вважає експерт-міжнародник.

Станом на 15 квітня США залишаються найбільш ураженою епідемією коронавірусу державою у світі. У цій країні зареєстровано 609 685 інфікованих, 26 059 – загиблих.

Друга причина, на думку Куси, полягає у тому, «що адміністрація Трампа – і це не секрет – давно відома своїм скептицизмом щодо багатосторонньої міжнародної дипломатії і глобальних інститутів» й урізанням фінансування різних агентств.

Третя причина – це Китай. «Все це треба розглядати через призму протистояння між Сполученими Штатами і Китаєм», – вважає експерт.

В аналізі для «Бі-бі-сі» кореспондентка Барбара Плетт наголосила, що рішення Трампа «з одного боку стосується коронавірусу. Чиновники адміністрації різко звинувачують ВООЗ у помилках щодо поводження з пандемією, заявивши, що організація є упередженою щодо Китаю».

Проте з іншого боку, «крок до позбавлення фінансування ВООЗ є частиною більш широких зусиль адміністрації Трампа з метою зменшення зростаючого світового впливу Китаю», – переконана Плетт.

Наслідки для України

Втрата американських грошей – серйозний удар по ВООЗ, зауважує Куса.

«Звісно, це означатиме, що ВООЗ буде різко обмежена у своїх можливостях надавати допомогу як експертну, так і гуманітарну, чи організовувати заходи, які потрібні бідним країнам, які не можуть, наприклад, самостійно впоратися з епідемією і потребують міжнародної допомоги», – зазначає експерт.

Україна, за його словами, матиме менше можливостей співпрацювати з ВООЗ, оскільки у них буде менше грошей, і Україна не зможе розраховувати на якусь серйозну допомогу від цієї організації. Те ж саме стосуватиметься десятків інших країн третього світу.

«Україна постраждає в плані доступу до ВООЗ як до джерела певних ресурсів…Я не думаю, що це буде якийсь критичний удар, але буде неприємно, якщо у ВООЗ не буде ресурсів, і вони будуть змушені вирішувати: кому допомагати, а кому не допомагати. І Україна не буде в пріоритеті, бо хоча й ми не є дуже розвиненою країною, але тим не менш, є ті, кому набагато гірше – наприклад країни Африки чи Латинської Америки», – пояснює експерт.

Професор громадського здоров’я в університеті Джорджа Вашингтона Рональд Вальдман в коментарі для Financial Times наголосив, що «громадяни США можуть одразу не постраждати від рішення про відкликання фінансування з організації, але постраждають багато людей у всьому світі, які залежать від програм ВООЗ для розробки і керування політикою, що захищає здоров’я їх та здоров’я їхніх дітей».