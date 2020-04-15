Чи мають імунітет проти коронавірусу ті, хто ним перехворів?

Чи виробляється імунітет проти коронавірусу в тих, хто ним уже перехворів? Чи можна на COVID-19 заразитися ще раз і таким чином захворіти двічі? Це одне з ключових запитань нині – в час світової коронавірусної пандемії. На це запитання вчені не дають наразі достеменно точної відповіді. Дехто з науковців, хто каже про вироблення імунітету, додає, що він може вироблятися на рік-два і в майбутньому треба буде регулярно приймати вакцини – як це часто роблять наприкінці осені перед зимовим сезоном грипів. Але все по порядку.

Через те, що коронавірус SARS-CoV-2 є новим і малодослідженим, то й 100-відсоткових відповідей наразі немає. Отже, достеменно невідомо, чи ті, хто перехворів на коронавірус, вже мають повний імунітет проти нього. А якщо й мають – скільки часу цей імунітет буде дієвим? Чи він постійний, чи тимчасовий?

Наразі доступні лише перші проблиски даних щодо імунітету до SARS-CoV-2

«Серед багатьох невідомих щодо COVID-19 – те, як людська імунна система реагує на інфекцію і що це означає для поширення хвороби. Імунітет після будь-якого захворювання може варіюватися від довічного і цілковитого до майже відсутнього (імунітету). Наразі, проте, доступні лише перші проблиски даних щодо імунітету до SARS-CoV-2, коронавірусу, що спричиняє COVID-19», – написав у газеті «Нью-Йорк Таймз» Марк Ліпсіч, гарвардський професор-імунолог.

Це насправді ключове питання, бо деякі країни хотіли, щоб усе населення чи принаймні його левова частка перехворіла на коронавірус і таким чином отримала імунітет – або, як його називають, «колективний імунітет» (herd immunity).

Імовірним є сценарій, коли кожен отримає певний рівень імунітету від нього, і коли вірус знову повернеться – ми будемо від нього захищені

Цим шляхом на початку боротьби з коронавірусом йшла Британія, потім, щоправда, змінивши підхід. Цим шляхом і донині йде Швеція й деякі інші країни, не вдаючись до суворих карантинних засобів – ніби даючи людям можливість «підхопити» коронавірус, перехворіти ним майже цілою країною і вже тоді виробити загальний, «колективний» імунітет.

Насправді ж, як каже Метт Фріман, дослідник коронавірусу з американського Мерілендського університету, «ми багато чого не знаємо»: «Я думаю, що дуже ймовірним є сценарій, коли вірус пройде цього року і кожен отримає певний рівень імунітету від нього, і коли він знову повернеться – ми будемо від нього захищені… чи цілком, чи, якщо ви заразитесь знову пізніше – через рік, – тоді у вас буде значно менша вразливість».

Але тут же Фріман додає в інтерв’ю Американському громадському радіо: «Але це (лише) сподівання. І немає поки можливості знати це напевне».

Отже, відтак наразі невідомо на 100 відсотків, чи люди, які одужали, перехворівши на коронавірус, напевно отримують імунітет, захищеність від нього.

Що каже ВООЗ?

Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) цього тижня сказали, що не всі люди, які одужали після коронавірусу, матимуть достатньо вироблених організмом антитіл, щоб протистояти можливому другому зараженню.

«Що стосується видужання, а потім (можливого) нового зараження, я гадаю, що ми не маємо відповіді на це запитання», – сказав виконавчий директор ВООЗ Майк Раян у Женеві, де розташована штаб-квартира цієї міжнародної організації.

А провідна фахівчиня ВООЗ із питань коронавірусу Марія Ван Керхов звернула увагу, що дослідження, проведене в китайському Шанхаї, вказало, що «дехто з пацієнтів не мав вироблених антитіл», а інші – мали досить багато антитіл, які повинні сприяти імунітету проти коронавірусу.

Але тут же на запитання, чи та більшість перехворілих людей, організми яких виробили антитіла проти коронавірусу, має вже імунітет проти другого зараження, Ван Керхов відповіла: «Це окреме питання», не давши чіткої ствердної відповіді.

Це викликає певну стурбованість, що пацієнти, які перехворіли на COVID-19, можуть і не мати автоматичного імунітету від цієї нової недуги.

Загалом у світі понад 465 тисяч людей (станом на 14 квітня) змогли побороти коронавірус, перехворівши ним. Але представники ВООЗ кажуть, що потребують більше досліджень і даних щодо цих людей – зокрема, як виробляли антитіла їхні організми і – головне – якщо є імунітет, скільки він триватиме?

Як каже Ван Керхов, «це те, що ми конче повинні зрозуміти – якою є відповідь (організму) через антитіла і як це виглядає в плані імунітету».

Тривожний дзвінок в «корейському Ухані»

Днями в Південній Кореї було повідомлено, що пацієнти (91 особа), які перехворіли на коронавірус, знову пройшли тести, і вони були позитивними. І це поставило багато запитань перед фахівцями щодо розуміння пандемії.

Серед цих запитань: чи виправдані сподівання, що велика кількість людей, які захворіли, а потім одужали, вже мають імунітет?

І друге: що ці нові віруси можуть зберігатися в організмі людини набагато довше, аніж вважалося донині.

Корейський Центр контролю та відвернення епідемій вислав групу фахівців до міста Теґу, яке найбільше в цій країні вражене коронавірусом, щоб терміново дослідити, чому в деяких пацієнтів, які вже нібито видужували від коронавірусу, знову були позитивні тести.

Як писала газета Financial Times, дехто з пацієнтів, які показали позитивні тести, не виказували жодних симптомів хвороби, а дехто страждав на симптоми лише незначної застуди.

Але директор корейського Центру Чон Ин Ґйон висловив версію, що ці понад 90 пацієнтів не підхопили коронавірус знову, а просто «рештки» бацил в організмі зберігались довше і були «активовані».

Вірус залишається (в організмі) довше, аніж ми думали

Інші експерти також сказали, що могла бути й помилка в тестах, але все ж превалювала версія, що бацили вірусу могли бути в організмі і водночас не були інфекційними для конкретної людини або інших – тобто, не становили небезпеки.

«...Той факт, що дехто з них знову мав позитивний тест протягом короткого проміжку часу, означає, що вірус залишається (в організмі) довше, аніж ми думали», – сказав речник Міністерства охорони здоров’я Південної Кореї Сон Йон Ре.

І все ж південнокорейські експерти вважають, що у цьому випадку відбулася «активізація» коронавірусу, який іще залишався в організмі у тих, хто на нього перехворів, а не нове зараження і повторна хвороба.

Якщо імунітет – то як надовго?

Чотири інші, раніше відомі коронавіруси, які вражають людину, можуть робити це знову і знову. Саме на них, як кажуть фахівці, припадає від 10 до 30 відсотків звичайних ГРВІ. Але реакція людського організму на нинішній, новий, стійкіший і небезпечніший коронавірус SARS-Cov2, що спричиняє захворювання СOVID-19, із пандемією якого нині бореться світ, іще не вивчена.

Більшість респіраторних вірусів дають період відносної захищеності, рік чи два. Це те, що ми знаємо про сезонні коронавіруси

«Більшість респіраторних вірусів дають вам певний період відносної захищеності. Я говорю про рік чи два. Це те, що ми знаємо про сезонні коронавіруси», – каже Енн Фалсі з Центру медицини Рочестерського університету.

Тобто, якщо нинішній новий коронавірус схожий на вже відомі чотири типи коронавірусів, які вражають людину, тоді імунітет справді може вироблятися, але, можливо, на якийсь певний період часу, а не довічний імунітет.

Але в тому й річ, що пандемія цього нового коронавірусу, за висловом одного з фахівців, «є чимось величезним» і відмінним від «старих» коронавірусів.

На думку Стенлі Перлмана з американського Університету штату Айова, нинішній вірус не буде заражати людей по другому колу, бо організм виробляє імунітет – питання лише в тому, як довго діятиме цей імунітет. Та й імунітет і його тривалість в різних людей будуть різними, додає він.

Зараз ми ще цього не знаємо. Тут навіть важко щось припускати

Також, на думку Перлмана, імунітет залежить від форми захворювання від коронавірусу: якщо глибоке захворювання – тоді сильніший імунітет, а легка форма хвороби породжує слабший імунітет.

«Спираючись на дані щодо інших інфекційних хвороб, якщо у вас глибоке зараження легень, тоді ви захищені проти другого зараження. Якщо ж у вас слабке захворювання COVID-19, яке вражає лише верхні дихальні шляхи, тоді, можливо, він (новий коронавірус) буде поводитись як звичайний коронавірус застуди і, можливо, ви можете бути інфіковані ще раз», – каже Перлман, додаючи: «Просто зараз ми ще цього не знаємо. Тут навіть важко щось припускати».