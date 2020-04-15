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15 квітня 2020, Київ 10:45
Новини | Коронавірус

В Україні зафіксовано понад 3700 випадків COVID-19

В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3 764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. Про це повідомили у МОЗ.

Зазначається, що за добу зареєстровано 392 нові випадки інфікування.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 241 випадок;
  • Волинська область – 100 випадків;
  • Дніпропетровська область – 74 випадки;
  • Донецька область – 12 випадків;
  • Житомирська область – 130 випадків;
  • Закарпатська область – 110 випадків;
  • Запорізька область – 99 випадків;
  • Івано-Франківська область – 356 випадків;
  • Кіровоградська область – 192 випадки;
  • Київ – 612 випадків;
  • Київська область – 230 випадків;
  • Львівська область – 152 випадки;
  • Луганська область – 4 випадки;
  • Миколаївська область – 14 випадків;
  • Одеська область – 70 випадків;
  • Полтавська область – 27 випадків;
  • Рівненська область – 173 випадки;
  • Сумська область – 77 випадків;
  • Тернопільська область – 287 випадків;
  • Харківська область – 25 випадків;
  • Херсонська область – 41 випадок;
  • Хмельницька область – 34 випадки;
  • Чернівецька область – 589 випадків;
  • Черкаська область – 105 випадків;
  • Чернігівська область – 10 випадків.

У міністерстві наголосили, що даних з окупованих територіях Криму та Донбасу немає.

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