В Україні зафіксовано понад 3700 випадків COVID-19

В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3 764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. Про це повідомили у МОЗ.

Зазначається, що за добу зареєстровано 392 нові випадки інфікування.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 100 випадків;

Дніпропетровська область – 74 випадки;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 130 випадків;

Закарпатська область – 110 випадків;

Запорізька область – 99 випадків;

Івано-Франківська область – 356 випадків;

Кіровоградська область – 192 випадки;

Київ – 612 випадків;

Київська область – 230 випадків;

Львівська область – 152 випадки;

Луганська область – 4 випадки;

Миколаївська область – 14 випадків;

Одеська область – 70 випадків;

Полтавська область – 27 випадків;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 77 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 25 випадків;

Херсонська область – 41 випадок;

Хмельницька область – 34 випадки;

Чернівецька область – 589 випадків;

Черкаська область – 105 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.

У міністерстві наголосили, що даних з окупованих територіях Криму та Донбасу немає.