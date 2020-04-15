В Україні зафіксовано понад 3700 випадків COVID-19

В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3 764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. Про це повідомили у МОЗ.
Зазначається, що за добу зареєстровано 392 нові випадки інфікування.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область – 241 випадок;
- Волинська область – 100 випадків;
- Дніпропетровська область – 74 випадки;
- Донецька область – 12 випадків;
- Житомирська область – 130 випадків;
- Закарпатська область – 110 випадків;
- Запорізька область – 99 випадків;
- Івано-Франківська область – 356 випадків;
- Кіровоградська область – 192 випадки;
- Київ – 612 випадків;
- Київська область – 230 випадків;
- Львівська область – 152 випадки;
- Луганська область – 4 випадки;
- Миколаївська область – 14 випадків;
- Одеська область – 70 випадків;
- Полтавська область – 27 випадків;
- Рівненська область – 173 випадки;
- Сумська область – 77 випадків;
- Тернопільська область – 287 випадків;
- Харківська область – 25 випадків;
- Херсонська область – 41 випадок;
- Хмельницька область – 34 випадки;
- Чернівецька область – 589 випадків;
- Черкаська область – 105 випадків;
- Чернігівська область – 10 випадків.
У міністерстві наголосили, що даних з окупованих територіях Криму та Донбасу немає.
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