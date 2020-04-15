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15 квітня 2020, Київ 10:46
Новини | Коронавірус

Коронавірус: ситуація у Лаврі і зонах відпочинку Києва – трансляція

Бійці Національної гвардії України стоять кордоном на вході до Києво-Печерської лаври, зачиненої на карантин через спалах коронавірусу

Києво-Печерська лавра від 14 квітня закрита на карантин через спалах коронавірусу. За даними президента Володимира Зеленського, у Лаврі зафіксували близько 100 випадків COVID-19, дві людини померли.

Дотримання карантину контролюють поліція і Національна гвардія.

Ситуацію відстежують і кореспонденти Радіо Свобода, які ведуть стрім з-під Лаври і медзакладів, де лікують хворих на коронавірус.

Також 15 квітня журналісти Раді Свобода візьмуть участь у патрулюванні зон відпочинку Києва разом з муніципальною вартою.

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