Коронавірус: ситуація у Лаврі і зонах відпочинку Києва – трансляція

Києво-Печерська лавра від 14 квітня закрита на карантин через спалах коронавірусу. За даними президента Володимира Зеленського, у Лаврі зафіксували близько 100 випадків COVID-19, дві людини померли.

Дотримання карантину контролюють поліція і Національна гвардія.

Ситуацію відстежують і кореспонденти Радіо Свобода, які ведуть стрім з-під Лаври і медзакладів, де лікують хворих на коронавірус.

Також 15 квітня журналісти Раді Свобода візьмуть участь у патрулюванні зон відпочинку Києва разом з муніципальною вартою.