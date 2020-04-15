МОЗ: про вихід з карантину поки що говорити недоцільно

Говорити про вихід із карантину поки що недоцільно, заявив 15 квітня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Зважаючи на сьогоднішній антирекорд із захворюваності, вважаю, що говорити про вихід із карантину недоцільно. Ми розглядаємо умови, за яких можливий вихід із карантину в Україні. Можу впевнено сказати: це можливо тоді, коли ми будемо бачити стійке зниження захворюваності на COVID-19», – сказав міністр під час онлайн-брифінгу в Києві.

Минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що «у травні Україна має йти на роботу». «У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках — це ті питання, над якими уряд працює разом з аналітиками. Ми створили Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли найкращі вчені та економісти зі світовими іменами», – писав прем’єр-міністр.

Раніше цього місяця міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що початок скорочення карантинних обмежень в Україні можливий не раніше ніж 15 травня, назвавши це «припущеннями оптиміста».

25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин і заппровадив режим надзвичайної ситуації у всіх регіонах до 24 квітня. Карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції розпочався в Україні 12 березня.

В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3 764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали, повідомили у МОЗ.