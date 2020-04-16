«Працюємо в повному обсязі». В київському «Медмістечку» спростовують закриття через «спалах COVID-19»

Інформація про спалах захворювання COVID-19 серед лікарів у Київській міській клінічній лікарні № 6 «Медмістечко» не підтверджується, повідомив Радіо Свобода директор КНП «Медмістечко» Вадим Крижевський.

«Київська міська клінічна лікарня № 6 працює в повному обсязі. На даний період ми працюємо. І та інформація, яка є в інтернеті, – «фейкова», – прокоментував ситуацію Радіо Свобода Вадим Крижевський.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що через брак захисного одягу медперсонал «Медмістечка» захворів на COVID-19, відтак медичний заклад відправили на карантин. У повідомлені йшлося, зокрема, про те, що медики з відділення неврології були інфіковані і доправлені на лікування в Олександрівську лікарню.

Проте своїх джерел ЗМІ не розкривають. А в «Медмістечку» цю інформацію повністю спростовують.

Усього в Україні досліджено 42 823 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні перебувають 2 706 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 455 осіб, із них – 62 дитини. На апараті штучної вентиляції легень перебувають 72 людини.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 16 квітня виявлено 4 161 випадок захворювання на COVID-19. 116 людей померли, 186 – одужали.

За даними МОЗ, найбільше випадків COVID-19 зафіксовано у Чернівецькій області (662), у Києві (644), на Івано-Франківщині (401).