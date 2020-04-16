П’ять нових випадків COVID-19 зафіксували у ЗСУ – командування

У Збройних силах України станом на ранок 16 квітня підтверджено 28 випадків інфікування коронавірусом, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ. П’ять нових випадків виявили протягом останньої доби.

«На 07:00 16 квітня в Збройних силах України зареєстровано 28 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них одна людина одужала і 1 летальний випадок. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 274 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 40 осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ України, в Україні станом на 16 квітня виявили 4161 випадок COVID-19.