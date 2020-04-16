На основних дорожніх шляхах, які ведуть у Київ, проводять вимірювання температури автомобілістам і пасажирам. Таке рішення ухвалили в КМДА. З 13-ї години 16 квітня по 6-у ранку вівторка, 21 квітня, діятиме спеціальний режим в’їзду в столицю – після вимірювання температури. Виїзд – безперешкодний. Під час такого скринінгу на в’їзді у Київ із Житомирської траси в пасажирки виявили підвищену температуру, її забрали медпрацівники на тестування. Перевіряють авто, в яких троє і більше подорожніх, а також автомобілі, зареєстровані за межами Києва і області.