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15 квітня 2020, Київ 23:08
Коронавірус

Пандемія і трудові мігранти: заручники коронавірусу і дискримінації

Таджицькі робітники-мігранти чекають на рейс до Душанбе в московському аеропорту Внуково. 24 березня 2020 року

Жарт ксенофобського характеру гуляє серед москвичів, які вимушено сидять на карантині: постійна присутність робітників-мігрантів на московських вулицях, мовляв, показує, хто ж господарює у російській столиці... Насправді, трудові мігранти не мають вибору, вони вимушені бути на вулицях і працювати навіть в умовах карантину, наражаючись на небезпеку захворіти на COVID-19.

Навіть пандемія коронавірусу та запровадження карантину у Росії не стали для багатьох трудових мігрантів шансом повернутися додому, як би хтось із них цього не хотів. Вони опинилися у тій самій ситуації, що й 200 мільйонів таких самих робітників-мігрантів по цілому світу.

Спричинена пандемією економічна криза поставила трудових мігрантів у ситуацію, коли вони, ризикуючи бути інфікованими, вимушені продовжувати працювати в умовах посилення дискримінації, або ж, намагаються повернутися додому, де їм не дуже і раді.

Не можна залишати Росію – треба працювати

Заборона Росією на міжнародні авіаперельоти в середині березня, а також і на міжнародне залізничне сполучення – на додаток до аналогічних дій їхніх власних країн поставила сотні тисяч мігрантів (з семи мільйонів, які легально і нелегально працюють у Росії) в скрутне становище.

І коментарі російських офіційних представників давали зрозуміти, що для економіки буде безпечніше – та й для самих робітників-мігрантів також – якщо вони продовжуватимуть працювати замість того, щоб іти на карантин.

Вони не можуть поїхати і було б краще, аби вони були на роботі, а не в гуртожитках
Марат Хуснуллін

«Ми вважаємо, що десь від одного до двох мільйонів мігрантів, згідно з різними оцінками, працюють у регіонах», -- сказав віце-прем’єр російського уряду Марат Хуснуллін на урядовому засіданні на початку квітня.

Це було ще перед тим, як в країні швидко почала рости кількість хворих від інфікування коронавірусом.

Хуснуллін тоді порадив мігрантам продовжувати працювати на будовах: «Вони не можуть поїхати -- бо багато кордонів і можливостей перед ними вже закриті... і було б краще, аби вони були на роботі, а не в гуртожитках».

Черга мігрантів на продовження права на роботу і посвідчень на тимчасове перебування в Росії. Санкт-Петербург, 3 квітня 2020 року
Черга мігрантів на продовження права на роботу і посвідчень на тимчасове перебування в Росії. Санкт-Петербург, 3 квітня 2020 року

14 квітня, коли місцеві посадовці вирішували що робити з 35-ма робітниками-мігрантами, які заразилися коронавірусом у гуртожитку в Ленінградській області, в якому проживало 470 робітників, пролунала пропозиція в російському парламенті – автоматично продовжити дію дозволів на роботу, щоб мігранти не шикувалися у черги перед офісами Міграційної служби.

Удача відвернулася від мігрантів з Центральної Азії

Переважна більшість робітників-мігрантів у Росії походять із країн Центральної Азії і вони переказали додому понад 8 мільярдів доларів минулого року. Але грошові перекази вже зменшилися наполовину від часу коронавірусної пандемії.

Трудові мігранти з Киргизстану чекають на інформацію про рейс до Бішкеку в аеропорту російського Новосибірська. 30 березгя 2020 року
Трудові мігранти з Киргизстану чекають на інформацію про рейс до Бішкеку в аеропорту російського Новосибірська. 30 березгя 2020 року

«Я висилаю $400-$500 кожного місяця. Але за останні два місяці я не висав нічого до Узбекистану», -- каже Радіо Свобода 23-річний Касим Рахімов.

«Через коронавірус наш ресторан припинв роботу і 50 людей було звільнено без зарплат. Вони всі з Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану. Зараз ми шукаємо якусь іншу роботу. Маю надію, що щось таки знайдемо», -- додає він.

Мені подзвонили з дому і попросили вислати їм грошей, але я не можу цього зробити
Фарух Зардаков

Ситуація для одного мільйону таджиків в Росії така важка, що члени їхніх родин в Таджикистані шукають шляхи пересилки грошей назад в Росію для їхньої підтримки.

Щороку таджицькі мігранти пересилають додому 2,6 мільярда доларів і це становить третину ВВП Таджикистану.

Фарух Зардаков, якому 33 роки, серед тих, хто застряг в Росії. Він каже Радіо Свобода, що таджики в Росії зараз «не мають ні роботи, ні грошей».

«Мені подзвонили з дому і попросили вислати їм грошей, але я не можу цього зробити. Вони купили мішок муки, можливо, позичать гроші в когось, бо я тут залишився без роботи і нас 18 чоловік живе в одному будинку», -- каже він.

Немає місця вдома українцям

Українські робітники-мігранти переказали додому $12 мільярдів минулого року – це понад 10 відсотків ВВП. Понад три мільйони українців працюють за кордоном, переважно в таких країнах-членах ЄС як Польща, Чеська Республіка та Італія.

Коли почалася криза з коронавірусом, десятки тисяч повернулися до України – в час, коли в Україні через епідемію вже почало рости безробіття.

Спалах COVID-19... призвів до різкого зростання кількості українців, які поверталися до України
Анг Нгуєн

Понад 155 тисяч українців – включно з туристами, робітниками-мігрантами та іншими категоріями громадян, які були за кордоном – повернулись в Україну лише в березні.

Можна було бачити довгі черги на пропускних пунктах на кордонах із Польщею та Угорщиною, коли українці намагалися повернутися після заяв уряду України про закриття кордонів через епідемію.

Черга на кордоні Польщі й України в час, коли українські заробітчани масово повертались додому з Польщі через кризу з коронавірусом. 27 березня 2020 року
Черга на кордоні Польщі й України в час, коли українські заробітчани масово повертались додому з Польщі через кризу з коронавірусом. 27 березня 2020 року

«Спалах COVID-19 і як наслідок закриття бізнесів та економічне уповільнення в ЄС та його сусідах призвели до різкого зростання кількості українців, які поверталися до України», – сказала Анг Нгуєн, голова українського представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ), структури, яка працює під егідою ООН.

Інтернетні тролі та перемитництво людей

Як попереджає МОМ, робітники-мігранти в часи кризи постають перед більшими ризиками експлуатації, включно із торгівлею людьми. І ті, хто планує повернення додому, ризикують бути звинуваченими в привнесенні коронавірусу в свої країни.

В багатьох країнах коронавірус оголив страхи, стереотипи та ксенофобію
Міжнародна організація міграції

МОМ каже, що обсервація українців в Полтавській області на початку березня, які повернулись з китайського Уханю, звідки коронавірус почав поширюватись світом, «продемонструвала як удавана загроза громадському здоров’ю швидко перейшла в спалах насильства в місцевій громаді».

Організація також сказала, що «в багатьох країнах коронавірус оголив страхи, стереотипи та ксенофобію».

Є також багато прикладів інтернетного цькування – зокрема в соцмережах.

Ірина Коробченко, активістка правозахисної організації Promo-LEX в Молдові, пояснила феномен роздмухування нетерплячості в країні, яка, згідно з даними МОМ, дає світовому ринку праці 430 тисяч трудових мігрантів.

«Залежно від того, як буде розвиватися пандемія... інтенсивність таких ненависницьких настроїв може значно піднятися, це може перерости в насильство. бо кожне суспільство хоче знайти жертву-винуватця», -- сказала вона Молдовській редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

Молдовські прикордонники вимірюють температуру водіїв та пасажирів на кордоні Молдови. 14 березня 2020 року
Молдовські прикордонники вимірюють температуру водіїв та пасажирів на кордоні Молдови. 14 березня 2020 року

Інші приклади є менш явними, як от, наприклад, злива коментарів і репости після публікації прокремлівською газетою «Ізвєстія» статті від 14 квітня під заголовком: «Народжена ізоляцією: мігранти пробують сили в наркоторгівлі. Масова втрата роботи іноземцями може привести їх до організованої злочинності».

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