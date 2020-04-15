Пандемія і трудові мігранти: заручники коронавірусу і дискримінації

Жарт ксенофобського характеру гуляє серед москвичів, які вимушено сидять на карантині: постійна присутність робітників-мігрантів на московських вулицях, мовляв, показує, хто ж господарює у російській столиці... Насправді, трудові мігранти не мають вибору, вони вимушені бути на вулицях і працювати навіть в умовах карантину, наражаючись на небезпеку захворіти на COVID-19.

Навіть пандемія коронавірусу та запровадження карантину у Росії не стали для багатьох трудових мігрантів шансом повернутися додому, як би хтось із них цього не хотів. Вони опинилися у тій самій ситуації, що й 200 мільйонів таких самих робітників-мігрантів по цілому світу.

Спричинена пандемією економічна криза поставила трудових мігрантів у ситуацію, коли вони, ризикуючи бути інфікованими, вимушені продовжувати працювати в умовах посилення дискримінації, або ж, намагаються повернутися додому, де їм не дуже і раді.

Не можна залишати Росію – треба працювати

Заборона Росією на міжнародні авіаперельоти в середині березня, а також і на міжнародне залізничне сполучення – на додаток до аналогічних дій їхніх власних країн поставила сотні тисяч мігрантів (з семи мільйонів, які легально і нелегально працюють у Росії) в скрутне становище.

І коментарі російських офіційних представників давали зрозуміти, що для економіки буде безпечніше – та й для самих робітників-мігрантів також – якщо вони продовжуватимуть працювати замість того, щоб іти на карантин.

Вони не можуть поїхати і було б краще, аби вони були на роботі, а не в гуртожитках

«Ми вважаємо, що десь від одного до двох мільйонів мігрантів, згідно з різними оцінками, працюють у регіонах», -- сказав віце-прем’єр російського уряду Марат Хуснуллін на урядовому засіданні на початку квітня.

Це було ще перед тим, як в країні швидко почала рости кількість хворих від інфікування коронавірусом.

Хуснуллін тоді порадив мігрантам продовжувати працювати на будовах: «Вони не можуть поїхати -- бо багато кордонів і можливостей перед ними вже закриті... і було б краще, аби вони були на роботі, а не в гуртожитках».

14 квітня, коли місцеві посадовці вирішували що робити з 35-ма робітниками-мігрантами, які заразилися коронавірусом у гуртожитку в Ленінградській області, в якому проживало 470 робітників, пролунала пропозиція в російському парламенті – автоматично продовжити дію дозволів на роботу, щоб мігранти не шикувалися у черги перед офісами Міграційної служби.

Удача відвернулася від мігрантів з Центральної Азії

Переважна більшість робітників-мігрантів у Росії походять із країн Центральної Азії і вони переказали додому понад 8 мільярдів доларів минулого року. Але грошові перекази вже зменшилися наполовину від часу коронавірусної пандемії.

«Я висилаю $400-$500 кожного місяця. Але за останні два місяці я не висав нічого до Узбекистану», -- каже Радіо Свобода 23-річний Касим Рахімов.

«Через коронавірус наш ресторан припинв роботу і 50 людей було звільнено без зарплат. Вони всі з Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану. Зараз ми шукаємо якусь іншу роботу. Маю надію, що щось таки знайдемо», -- додає він.

Мені подзвонили з дому і попросили вислати їм грошей, але я не можу цього зробити

Ситуація для одного мільйону таджиків в Росії така важка, що члени їхніх родин в Таджикистані шукають шляхи пересилки грошей назад в Росію для їхньої підтримки.

Щороку таджицькі мігранти пересилають додому 2,6 мільярда доларів і це становить третину ВВП Таджикистану.

Фарух Зардаков, якому 33 роки, серед тих, хто застряг в Росії. Він каже Радіо Свобода, що таджики в Росії зараз «не мають ні роботи, ні грошей».

«Мені подзвонили з дому і попросили вислати їм грошей, але я не можу цього зробити. Вони купили мішок муки, можливо, позичать гроші в когось, бо я тут залишився без роботи і нас 18 чоловік живе в одному будинку», -- каже він.

Немає місця вдома українцям

Українські робітники-мігранти переказали додому $12 мільярдів минулого року – це понад 10 відсотків ВВП. Понад три мільйони українців працюють за кордоном, переважно в таких країнах-членах ЄС як Польща, Чеська Республіка та Італія.

Коли почалася криза з коронавірусом, десятки тисяч повернулися до України – в час, коли в Україні через епідемію вже почало рости безробіття.

Спалах COVID-19... призвів до різкого зростання кількості українців, які поверталися до України

Понад 155 тисяч українців – включно з туристами, робітниками-мігрантами та іншими категоріями громадян, які були за кордоном – повернулись в Україну лише в березні.

Можна було бачити довгі черги на пропускних пунктах на кордонах із Польщею та Угорщиною, коли українці намагалися повернутися після заяв уряду України про закриття кордонів через епідемію.

«Спалах COVID-19 і як наслідок закриття бізнесів та економічне уповільнення в ЄС та його сусідах призвели до різкого зростання кількості українців, які поверталися до України», – сказала Анг Нгуєн, голова українського представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ), структури, яка працює під егідою ООН.

Інтернетні тролі та перемитництво людей

Як попереджає МОМ, робітники-мігранти в часи кризи постають перед більшими ризиками експлуатації, включно із торгівлею людьми. І ті, хто планує повернення додому, ризикують бути звинуваченими в привнесенні коронавірусу в свої країни.

В багатьох країнах коронавірус оголив страхи, стереотипи та ксенофобію

МОМ каже, що обсервація українців в Полтавській області на початку березня, які повернулись з китайського Уханю, звідки коронавірус почав поширюватись світом, «продемонструвала як удавана загроза громадському здоров’ю швидко перейшла в спалах насильства в місцевій громаді».

Організація також сказала, що «в багатьох країнах коронавірус оголив страхи, стереотипи та ксенофобію».

Є також багато прикладів інтернетного цькування – зокрема в соцмережах.

Ірина Коробченко, активістка правозахисної організації Promo-LEX в Молдові, пояснила феномен роздмухування нетерплячості в країні, яка, згідно з даними МОМ, дає світовому ринку праці 430 тисяч трудових мігрантів.

«Залежно від того, як буде розвиватися пандемія... інтенсивність таких ненависницьких настроїв може значно піднятися, це може перерости в насильство. бо кожне суспільство хоче знайти жертву-винуватця», -- сказала вона Молдовській редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

Інші приклади є менш явними, як от, наприклад, злива коментарів і репости після публікації прокремлівською газетою «Ізвєстія» статті від 14 квітня під заголовком: «Народжена ізоляцією: мігранти пробують сили в наркоторгівлі. Масова втрата роботи іноземцями може привести їх до організованої злочинності».

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