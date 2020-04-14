Зеленський про епідемію COVID-19: ключовий період – у 20-х числах квітня

Ключовий період для боротьби з COVID-19 в Україні очікується в третій декаді квітня, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Аналізуючи статистику хворих в Україні, в останні дні можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не відбулося завдяки свідомості громадян, які дотримуються постійно самоізоляції. І це варто продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися рано, розслаблятися дуже небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня. Тому важливо на Великдень кожному українцеві залишатися вдома», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Станом на ранок 14 квітня в Україні підтвердили 3 372 випадки COVID-19. Померли 98 людей, одужали – 119.