Угруповання «ДНР» ізолювалося від «ЛНР» через COVID-19: як до цього ставляться місцеві жителі

На підконтрольних угрупованням «ЛНР» та «ДНР» територіях триває «карантин». У містах продовжують працювати ринки і громадський транспорт, але бойовики уже закрили так звані «кордони» між угрупованнями. Як до такої ізоляції ставляться місцеві жителі, чи бояться вірусу і чи дотримуються «правил карантину»? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Карантин дістався і до угруповання «ЛНР». За аналогією «ДНР», там з 10 квітня закрили неконтрольований Україною кордон із Росією, ввели «обов’язкову самоізоляцію для тих, хто повернувся з інших країн, і тих, хто старший за 65 років». А також збільшили «штрафи» за порушення «карантину».

«Сьогодні ми запровадили ті заходи відповідальності, згідно з якими людина, знаючи, що заражена, наприклад, не йде лікуватися або тікає з лікувального закладу, а ми знаємо, що такі речі можуть відбуватися», – заявив представник бойовиків.

Що стосується «кордону» з так званою «ДНР», то він закритий вже понад тиждень. Зараз дорогою на пропускний пункт, неподалік від Дебальцевого, можна проїжджати тільки вантажним автомобілям. Але місцеві кажуть, що на самому «кордоні» людям дозволяють передавати посилки «на іншу сторону».

Як живуть люди в «прикордонні» з угрупованням «ЛНР» і як на їхнє життя вплинули «нововведення»?

Селище Розсипне: товари з Луганська не надходять

У селищі Розсипне живуть кілька тисяч людей. Є свої ринки, аптеки, продуктові магазини. Продавці розповідають: «правил карантину» дотримуються, продуктів вистачає. Хіба що деякі товари, які замовляли з Луганська, поки що не привозять.

Людей у магазині менше стало. Сказали: «Не виходити», мабуть, бояться

«– Людей у магазині менше стало. Сказали: «Не виходити», бо будуть «штрафувати», то вони, мабуть, бояться. У нас тут літні люди переважно живуть, молодих тут мало, – розповідає продавчиня місцевого магазину.

– А з продуктами як?

– Нормально, все є. Все, що замовляю, все постачають. Хоча молочку не привозять. Я два замовлення вже робила, з Луганська не постачали. Сказали, що не пропускають.

– Скажіть, а аптека є в селищі?

– На тому боці, в центрі. Масок і рукавичок немає. Люди намагаються самі шити», – каже жінка.

На вході в аптеку написано: «Масок немає». Але антисептики і противірусні препарати в наявності є, місцеві не скаржаться. І до виконання «карантинних заходів» ставляться серйозно.

«Всього повно, все є. В аптеках є ліки, замовляємо, ось я замовила, зараз купила», – каже жінка.

Ба більше, місцеві не проти, щоб на домашню ізоляцію відправили якомога більше людей.

Працює повністю все, ніхто не на карантині. Хоча, і треба було б

«Працює повністю все, ніхто не на карантині. Хоча, звичайно, може, і треба було б. Наприклад, сільради, може, краще по одному черговому залишали б, а решта хай би сиділи б удома, якщо така небезпека велика», – вважає місцевий житель.

До закриття «кордону» з сусідами – теж ставляться з розумінням. Навіть попри те, що у багатьох «на тому боці» залишилися родичі.

«У мене там дочка живе, в Алчевську, але я не їжджу. Як тільки «карантин» ввели – ні вона до мене, ні я до неї», – розповідає жінка.

Транспорт в найближчі міста і Донецьк не скасовували. Тож жителі Розсипного можуть їздити підконтрольною угрупованню «ДНР» територією за розкладом.

Село Нікішине: аптеки немає, транспорт скасували

А ось у невеликому окупованому селі Нікішине, яке приблизно за 20 кілометрів від Дебальцевого, – проблем більше.

Там – ні аптек, ні транспорту, яким можна доїхати до медзакладів у сусідні міста.

«Аптеки немає у нас. Медпункт є. Самі їздимо та купляємо. Гроші є – все купиш. Нічого у нас не ходить. Ходив вагончик, але скасували. Робочих возить, а так не бере нікого. Вдома ми зараз сидимо», – розповідає літня жінка.

«Зараз нікуди не їздимо. Сидимо на місці», – додає інша.

І якщо на камеру люди скаржаться упівголоса, то коли її не помічають, можна почути формулювання гостріші.

І раніше з транспортом було не дуже, а зараз – взагалі

«І раніше з транспортом було не дуже, а зараз – взагалі. Вирішили, що ми – птахи. Між містами не заборонили сполучення, а нас відрізали повністю. Живіть як хочете», – каже місцева жителька.

Дебальцеве: товарів вистачає, запаси в аптеках поповнюють

В окупованому Дебальцевому – все спокійно. Місцеві кажуть: поки що «карантин» не дуже змінив звичний ритм життя. В центрі – людей небагато, в масках – не всі, але більшість.

У супермаркетах, як і в Донецьку, основні товари – крупи, макарони, борошно, туалетний папір – все є. Працівники – в масках і в рукавичках, покупці, до речі, теж. Продавці кажуть, коли «карантин» тільки починався, то у людей почалася паніка. Але поставки не припинилися і зараз ні з чим проблем немає.

«У нас поруч – «перший республіканський», там завжди є крупи, є борошно. Був момент, коли все закінчилося, тому що у людей був ажіотаж, але було завантаження і товар був готовий, щоб виставити», – розповідає жінка.

В аптеках необхідні засоби захисту теж є в наявності. Фармацевти запевняють, що коли вони закінчуються, то запаси швидко поповнюють.

«Є парацетамол, антисептиків зараз немає, вчора брали активно – продали, завтра ввечері чекаємо на отримання антисептиків. Маски – мінімальний залишок на точці, але очікуються», – каже провізор.

Але закриттю «кордонів» на підконтрольній «ДНР» території не дуже раді. Особливо ті, у кого поїздки в на підконтрольну «ЛНР» територію пов’язані з роботою.

«Це напружує, і дуже, бо територія одна ж. Якщо чесно, правил безпеки дотримуються не всі. Я на ринку працюю: наші всі дотримуються, а покупці не завжди. Тому що не всі вірять, це менталітет такий», – розповідає жителька Дебальцевого.

«В якомусь плані ситуація напружує, мені треба виїхати… Але це вимушені заходи», – каже жінка.

Але багато хто до таких заходів ставиться з розумінням.

«Це правильно, у мене там син працює, повинен був приїхати і не їде, бо переживає за свою сім’ю. Це правильно. Треба було з самого початку все закрити, коли ще це було в Китаї. І не було б такого світового масштабу, я думаю», – каже жінка.

І навіть готові до «введення надзвичайної ситуації».

«Згодні, ми вже пішли, тому що у нас невістка – в Горлівці, там маленька дитина, ми вже не їздимо. Хоча дуже сумуємо, дуже», – додає жінка.

«Підемо на «надзвичайний стан», а що робити… Ми звикли. У бомбосховищі ми просиділи місяць, коли була війна, тому для нас це вже не проблема», – додає місцева жителька.

У соцмережах обговорюють, що «введення надзвичайного стану» цілком можливе. Кількість вказаних бойовиками хворих на підконтрольній угрупованню «ДНР» території – вже майже 20, хоча минулого тижня було лише три.

«П’ять нових випадків захворювання COVID-19 виявлено в «ДНР» 10 квітня. Четверо пацієнтів контактували з тими, у кого був позитивний результат. Ще одна пацієнтка 55 років прибула з Московської області 2 квітня», – мовиться на телебаченні бойовиків.

Незважаючи на начебто повну ізоляцію, в деяких телеграм-каналах подейкують, що людей з так званих «республік», як і раніше, возять в Російську Федерацію для отримання паспортів. І що останні виявлені випадки захворювання – були якраз з цих груп, але це непідтверджена інформація.

У новинах на телеканалах бойовиків постійно повторюють: «Як і раніше, немає жодного летального випадку». Хоча за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, ще 4 квітня в Амвросіївці від коронавірусу помер чоловік, але бойовики цей факт приховали.

І поки в усьому світі скасовують спортивні змагання, скасували «Євробачення», продюсери відкладають прем’єри фільмів, бойовики розмірковують над тим, як провести парад 9 травня.

«Дійсно, питання важливе, яке хвилює абсолютно всіх, бо для нас особливо важливо в 75-ту річницю провести парад. І я вам скажу, що рішення буде прийматися в найостанніший час. Я поки схиляюся до того, що ми повинні його провести, незважаючи ні на що», – заявив ватажок бойовиків Денис Пушилін.

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