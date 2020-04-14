У Києво-Печерській лаврі виявили ще два випадки COVID-19

У Києво-Печерській лаврі за минулу добу виявили ще два випадки захворювання на COVID-19. Про це на брифінгу 14 квітня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Учора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври та 68 студентів духовної семінарії. Серед них виявили хворих, двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації», – розповів міський голова.

За словами Кличка, входи і виходи з території Лаври контролюють поліція та Нацгвардія.

13 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Лаврі підтвердили понад 90 випадків захворювання на COVID-19 і її закривають на карантин.

Станом на ранок 14 квітня в Україні підтвердили 3 372 випадки захворювання на COVID-19, померли 98 людей, одужали 119.