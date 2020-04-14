В Україні від COVID-19 померли майже 100 людей – ЦГЗ

В Україні підтвердили 3 372 випадкі захворювання на COVID-19, померли 98 людей, одужали 119. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.
З 98 померлих – 51 чоловік та 47 жінок. 86 відсотків з них – віком від 50 років.
«Усього в Україні досліджено 35 153 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 12 квітня отримано 270 повідомлень про нові підтверджені випадки», – мовиться у повідомленні.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька область – 200 випадків (8 одужали);
- Волинська область – 80 випадків (3 одужали);
- Дніпропетровська область – 71 випадок (8 одужали);
- Донецька область – 12 випадків (1 одужав);
- Житомирська область – 112 випадків;
- Закарпатська область – 99 випадків (12 одужали);
- Запорізька область – 89 випадків (11 одужали);
- Івано-Франківська область – 332 випадки (16 одужали);
- Київ – 551 випадок;
- Київська область – 224 випадки (11 одужали);
- Кіровоградська область – 144 випадки;
- Львівська область – 136 випадків (6 одужали);
- Луганська область – 3 випадки;
- Миколаївська область – 5 випадків;
- Одеська область – 69 випадків;
- Полтавська область – 26 випадків;
- Рівненська область – 134 випадки (8 одужали);
- Сумська область – 74 випадки (2 одужали);
- Тернопільська область – 280 випадків (8 одужали);
- Харківська область – 14 випадків;
- Херсонська область – 34 випадки;
- Хмельницька область – 22 випадки (3 одужали);
- Черкаська область – 105 випадків (1 одужав);
- Чернівецька область – 546 випадків (21 одужав);
- Чернігівська область – 10 випадків.
На амбулаторному лікуванні перебувають 1 907 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 248 осіб, з них 52 дитини.
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