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14 квітня 2020, Київ 11:18
Новини | Коронавірус

В Україні від COVID-19 померли майже 100 людей – ЦГЗ

В Україні підтвердили 3 372 випадкі захворювання на COVID-19, померли 98 людей, одужали 119. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

З 98 померлих – 51 чоловік та 47 жінок. 86 відсотків з них – віком від 50 років.

«Усього в Україні досліджено 35 153 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 12 квітня отримано 270 повідомлень про нові підтверджені випадки», – мовиться у повідомленні.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька область – 200 випадків (8 одужали);
  • Волинська область – 80 випадків (3 одужали);
  • Дніпропетровська область – 71 випадок (8 одужали);
  • Донецька область – 12 випадків (1 одужав);
  • Житомирська область – 112 випадків;
  • Закарпатська область – 99 випадків (12 одужали);
  • Запорізька область – 89 випадків (11 одужали);
  • Івано-Франківська область – 332 випадки (16 одужали);
  • Київ – 551 випадок;
  • Київська область – 224 випадки (11 одужали);
  • Кіровоградська область – 144 випадки;
  • Львівська область – 136 випадків (6 одужали);
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Миколаївська область – 5 випадків;
  • Одеська область – 69 випадків;
  • Полтавська область – 26 випадків;
  • Рівненська область – 134 випадки (8 одужали);
  • Сумська область – 74 випадки (2 одужали);
  • Тернопільська область – 280 випадків (8 одужали);
  • Харківська область – 14 випадків;
  • Херсонська область – 34 випадки;
  • Хмельницька область – 22 випадки (3 одужали);
  • Черкаська область – 105 випадків (1 одужав);
  • Чернівецька область – 546 випадків (21 одужав);
  • Чернігівська область – 10 випадків.

На амбулаторному лікуванні перебувають 1 907 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 248 осіб, з них 52 дитини.

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