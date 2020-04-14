В Україні від COVID-19 померли майже 100 людей – ЦГЗ

В Україні підтвердили 3 372 випадкі захворювання на COVID-19, померли 98 людей, одужали 119. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

З 98 померлих – 51 чоловік та 47 жінок. 86 відсотків з них – віком від 50 років.

«Усього в Україні досліджено 35 153 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 12 квітня отримано 270 повідомлень про нові підтверджені випадки», – мовиться у повідомленні.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька область – 200 випадків (8 одужали);

Волинська область – 80 випадків (3 одужали);

Дніпропетровська область – 71 випадок (8 одужали);

Донецька область – 12 випадків (1 одужав);

Житомирська область – 112 випадків;

Закарпатська область – 99 випадків (12 одужали);

Запорізька область – 89 випадків (11 одужали);

Івано-Франківська область – 332 випадки (16 одужали);

Київ – 551 випадок;

Київська область – 224 випадки (11 одужали);

Кіровоградська область – 144 випадки;

Львівська область – 136 випадків (6 одужали);

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 69 випадків;

Полтавська область – 26 випадків;

Рівненська область – 134 випадки (8 одужали);

Сумська область – 74 випадки (2 одужали);

Тернопільська область – 280 випадків (8 одужали);

Харківська область – 14 випадків;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 22 випадки (3 одужали);

Черкаська область – 105 випадків (1 одужав);

Чернівецька область – 546 випадків (21 одужав);

Чернігівська область – 10 випадків.

На амбулаторному лікуванні перебувають 1 907 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 248 осіб, з них 52 дитини.